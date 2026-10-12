Додику признање Центра за обуку: Један од најважнијих стубова МУП-а Српске

Аутор:АТВ редакција
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Изузетна ми је част што су ми министар унутрашњих послова Жељко Будимир и начелник Центра за обуку Ведран Симић уручили захвалницу, плакету и пиштољ поводом деценије успјешног рада овог центра, написао је предсједник Милорад Додик На Иксу.
"Посебно ми је драго што признање долази као потврда за моју континуирану подршку у оснивању, опремању и развоју Центра. Поносан сам на постигнуте резултате и чињеницу да је Центар за обуку израстао у један од најважнијих стубова Министарства унутрашњих послова Републике Српске, са кључном улогом у стручном усавршавању и оспособљавању наших полицијских службеника", каже Додик.
Изузетна ми је част што су ми министар унутрашњих послова Жељко Будимир и начелник Центра за обуку Ведран Симић уручили захвалницу, плакету и пиштољ поводом деценије успјешног рада овог центра. Посебно ми је драго што признање долази као потврда за моју континуирану подршку у оснивању, опремању и развоју Центра.
Поносан сам на постигнуте резултате и чињеницу да је Центар за обуку израстао у један од најважнијих стубова Министарства унутрашњих послова Републике Српске, са кључном улогом у стручном усавршавању и оспособљавању наших полицијских службеника.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 12, 2026
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