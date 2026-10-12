Пчелари савјетују како препознати прави мед

Аутор:АТВ редакција
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Мед је једна од намирница која се у исхрани користи од давнина. Настаје од нектара и других биљних сокова које пчеле прикупљају и прерађују, а на тржишту се, према упозорењима стручњака, може наћи и фалсификовани мед са великим удјелом шећера.
Пчелари наводе осам поступака који се често користе као покушај разликовања правог од лажног меда.
Кристализација је природно својство меда, а вријеме потребно да се она догоди зависи од врсте. Багремов и ливадски мед, према наведеном савјету, кристалишу се брже, док се за фалсификовани мед тврди да дуже остаје течан.
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Мед се може намазати на суви комад хљеба. Према овом савјету, прави мед требало би да на површини створи корицу, док би се хљеб у случају меда са већом количином воде само овлажио.
Један од савјета је да се тегла меда окрене наопако. Према наведеном објашњењу, код природног меда требало би да се појави мјехурић крушкастог облика који се подиже од врха према дну тегле.
Кашику меда треба спустити у чашу обичне воде. Према овом тесту, прави мед остаће на кашици и спустити се на дно, док би се лажни мед брже растварао.
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Још један савјет подразумијева да се мања количина меда стави у близини мрава. Према овом објашњењу, њихов долазак на мед указује на већу количину шећера, док би природни мед требало да их одбија, пише Мондо.
Неколико кашика меда стави се у посуду и загрије у микроталасној пећници на високој температури. Према наведеном тесту, прави мед требало би да се карамелизује, док би лажни постао пјенаст и стварао много мјехурића.
Мању количину меда треба ставити на папирну марамицу или папирни убрус.
Према овом савјету, прави мед требало би дуже да остане на површини папира, док би мед са већим удјелом воде лакше пролазио кроз њега.
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При куповини меда препоручује се и пажљиво читање декларације. Произвођачи су дужни да наведу састав производа и присуство додатака, па декларација може пружити важне информације о меду који купујете.
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