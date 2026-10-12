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Ко пуни џепове? Ова три знака ће до краја јесени да пливају у новцу

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12.10.2026 12:49

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Ко пуни џепове? Ова три знака ће до краја јесени да пливају у новцу
Фото: Unsplash

Звијезде су коначно окренуле леђа кризи за одабране. До краја јесени три хороскопска знака имаће невјероватну прилику да потпуно ријеше финансијске проблеме, избришу дугове и направе преокрет из снова.

Прије него што стигне први зимски мраз, Ован, Рак и Вага узимају ствари у своје руке:

Ован (Додатни посао за пуне џепове)

Овнови не чекају повољне прилике, већ их сами стварају. Уз конкретне циљеве и додатне ангажмане или прве кораке у бизнису, њихова енергија доноси им огромну зараду.

Рак (Чишћење нереда и зарада)

Вријеме је за искрен преглед буџета и продају свега што само скупља прашину по кући од старе гардеробе до уређаја. Двоструки погодак који чисти неред и пуни новчаник.

Вага (Бриљантни преговори и уштеда)

Вјешти у преговорима, овај знак открива гдје новац цури. Кроз паметније управљање трошковима и разговоре са банкама изричу знатне уштеде и ниже камате.

За ова три знака крај јесени доноси престанак бјежања од бројева сваки паметан потез или одлука сада се директно претвара у чист новац, преноси Крстарица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хороскоп за октобар

хороскоп за јесен

Хороскопски знакови

новчани хороскоп

финансијски хороскоп за октобар

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