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Велика срећа стиже: Ова 3 знака улазе у период огромног изобиља

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10.10.2026 19:53

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Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.
Фото: Diego Fioravanti/Pexels

Живот понекад личи на низ успона и падова час бринете због новца, час чезнете за љубављу. Међутим, сада се отвара посебан тренутак: велика срећа стиже и све се коначно враћа на своје мјесто.

Три хороскопска знака улазе у фазу у којој се срце и финансије коначно усклађују. Ово није само обећање, већ прилика да осјетите како се сигурност и емоција стапају у јединствено искуство.

Вага: Равнотежа коју сте дуго тражили

За Ваге је хармонија кључ, а овај период доноси баланс за којим сте дуго трагали. Пословне одлуке постају јасније, а финансије се стабилизују кроз мудре преговоре и сарадње. У љубави осјећај равнотеже доноси мир и сигурност, јер вас партнер прати у сваком кораку.

Срећа стиже и све се враћа у склад: љубав и новац се стапају у једно искуство, па имате осјећај да сте коначно на правом мјесту.

Стријелац: Авантура се претвара у стабилност

Стријелци, ваш авантуристички дух сада доноси плодове. Путовања, нова искуства и храброст да ризикујете отварају врата ка финансијском успјеху. Љубавне прилике стижу кроз спонтане сусрете и искрене емоције. Осјећај слободе сада прелази у стабилност, а управо вам тај парадокс доноси срећу.

Талас среће враћа се у вашу свакодневицу: новац и љубав се спајају у једно и дају вам снагу да наставите истраживати свијет.

Рибе: Остварују им се жеље, а стиже и новац

Рибе улазе у период када их интуиција води ка правим одлукама. Креативни пројекти доносе финансијску сигурност, док њежност и емпатија отварају врата љубави.

Осјећај повезаности са собом и другима сада постаје извор среће. Све вам се враћа кроз способност да вјерујете унутрашњем гласу, а новац и љубав се стапају у једно и доносе вам мир и инспирацију.

За сва три знака овај заокрет не пролази преко ноћи.

Астролошки циклуси варирају, али се енергија овог периода благостања осјећа неколико мјесеци, па има времена да се срећа примијети и у новчанику и у срцу.

Како да искористите овај талас среће

За новац: Искористите прилике које вам могу донијети више финансија и не пропуштајте шансе за зараду.

За љубав: Отворите срце, покажите осјећања и дозволите да вам лијепи тренуци уљепшају свакодневицу.

Срећа је за све: Чак и ако ваш знак није међу ова три, не губите наду. И вас могу изненадити лијепе вијести, нови сусрети и прилике које доносе радост.

Велики преокрет доноси прилику да се љубав и новац споје у једно. Ако сте Вага, Стријелац или Рибе, спремите се, јер универзум награђује труд, искреност и отворено срце, преноси Крстарица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Хороскоп

новчани хороскоп

финансијски хороскоп за октобар

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