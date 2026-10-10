Како се формира извршна власт у Српској?

Аутор:Лана Остојић
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Извршну власт у Српској чине предсједник Републике и Влада, а процес њеног формирања прописан је Уставом Републике Српске и Законом о Влади Републике Српске.
Предсједник се бира непосредно на изборима, док се Влада формира кроз процедуру у Народној скупштини.
Предсједник и два потпредсједника бирају се на мандат од четири године. При избору се води рачуна о националној заступљености, па предсједник и потпредсједници не могу бити из реда истог конститутивног народа.
Бирачи су рекли своје, сада је ред на посланике. Владу бира Народна скупштина Републике Српске. Бирачи су изабрали 83 посланика. Од тога 63 у девет вишечланих изборних јединица, док је њих 20 у скупштину ушло путем компензационих мандата.
Поступак формирања Владе почиње након консултација предсједника Републике са представницима парламентарних странака. Предсједник Републике предлаже кандидата за предсједника Владе, који добија улогу мандатара. Мандатар затим стаје пред посланике, представља програм рада будуће Владе и предлаже министре. При томе мора да води рачуна о националном саставу, јер министарска мјеста морају одражавати конститутивне народе. Влада Републике Српске има укупно 16 министарстава. Осам министара се бира из реда српског, пет из бошњачког и три из хрватског народа.
Посљедњу ријеч имају посланици. За избор Владе потребна је већина од укупног броја народних посланика, односно најмање 42 гласа од укупно 83. При састављању Владе мора се водити рачуна и о уставним правилима националне заступљености.
Избором у Народној скупштини Влада добија мандат од четири године и преузима одговорност за вођење извршне власти. За свој рад одговорна је парламенту, који има овлашћење да контролише њен рад и одлучује о повјерењу.
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