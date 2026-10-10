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И даље расте предност Минића испред Блануше

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10.10.2026 14:54

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И даље расте предност Минића испред Блануше
Фото: ATV

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић освојио је 289.287 гласова, односно за 58.424 гласа више од противкандидата из СДС-а Бранка Блануше, прелиминарни су подаци Централне изборне комисије БиХ на основу резултата са 98,22 одсто бирачких мјеста.

Кандидат СДС-а за предсједника Републике Српске Бранко Блануша освојио је 230.863 гласа.

Важећих гласачких листића било је 552.731, неважећих празних 20.150, а неважећих по другом основу 7.299.

Избори 2026

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Листа СНСД-а за Парламентарну скупштину освојила 41,20 одсто гласова

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Тагови :

Саво Минић

Бранко Блануша

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Избори 2026

Коментари (6)

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