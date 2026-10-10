Листа СНСД-а за Парламентарну скупштину освојила 41,20 одсто гласова

Аутор:АТВ редакција
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Листа СНСД-Милорад Додик освојила је 216.643 или 41,20 одсто гласова на изборима за Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ, показују прелиминарни резултати Централне изборне комисије БиХ након обрађених 98,03 одсто бирачких мјеста.
Покрет "Сигурна Српска" освојио је 79.125 или 15,05 одсто гласова, док је СДС - Воља народа добио 68.751 или 13,08 одсто гласова.
Мјесто у Парламентарној скупштини обезбиједили су и листа За правду и ред - Небојша Вукановић са 30.606 или 5,82 одсто освојених гласова, ДНС-НПС са 27.912 гласова или 5,31 одсто, СП-Петар Ђокић са 24.704 или 4,70 одсто гласова, Уједињена Српска са 23.036 или 4,38 одсто и Социјалистичка партија Српске - Горан Селак са 16.987 или 3,23 одсто гласова.
Република Српска
Нови подаци ЦИК-а: СНСД убједљиво води на изборима за НСРС
Обрађени су подаци са 2.041 или 98,03 одсто бирачких мјеста, а нису примљени подаци за још 41 бирачко мјесто.
Укупно је обрађено 579.865 гласачких листића, од чега је 525.774 важећих, 15.173 неважећих празних и 38.918 неважећих из других разлога.
У ФБиХ на изборима за Парламентарну скупштину БиХ СДА је освојила 243.177 гласова или 31,57 одсто, СДП са 120.101 или 15,59 одсто, а коалиција окупљена око ХДЗ-а БиХ 100.223 или 13,01 одсто гласова.
Странка за БиХ освојила је 67.985 или 8,83 одсто, Народ и правда 53.696 или 6,97 одсто, Демократска фронта Жељко Комшић 49.029 или 6,37 одсто, а Хрватска петорка окупљена око ХДЗ-а 1990 33.870 или 4,40 одсто.
Изборни цензус у ФБиХ прешли су и коалиција НЕС БиХ, ПДА и Напријед са 32.121 или 4,17 одсто, те Наша странка са 31.256 или 4,06 одсто освојених гласова.
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