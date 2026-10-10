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"Руски гас је један од стубова њемачког просперитета"

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10.10.2026 15:12

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Гасовод
Фото: Jakub Pabis/Pexels

Снабдијевање руским гасом по повољним цијенама деценијама је био један од главних стубова на којима је почивао економски просперитет Њемачке, изјавио је премијер Баден-Виртемберга Џем Оздемир.

"Предуго смо били успјешни. Наш пословни модел почивао је на три стуба - јефтином гасу из Русије, профитабилним пословима са Кином и безбједносним гаранцијама Вашингтона", рекао је Оздемир листу "Велт".

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Он је подсјетио да је тај модел функционисао деценијама и, како је навео, Њемачка се у њему осјећала прилично удобно.

"Сада су сва три стуба прилично климава", рекао је Оздемир.

Он је оцијенио да сада Њемачка више не може слијепо да се ослања на САД, а Кина се од мјеста производње и клијента претворила у системског конкурента.

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Њемачка већ три године заредом доживљава општу економску стагнацију. Економија земље је у паду, изазваном, између осталог, високим цијенама енергената због престанка испоруке гаса из Русије, подсјећа РИА Новости.

(Срна)

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Тагови :

Њемачка

Русија

гас

Џем Оздемир

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