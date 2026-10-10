"Руски гас је један од стубова њемачког просперитета"

Аутор:АТВ редакција
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Снабдијевање руским гасом по повољним цијенама деценијама је био један од главних стубова на којима је почивао економски просперитет Њемачке, изјавио је премијер Баден-Виртемберга Џем Оздемир.
"Предуго смо били успјешни. Наш пословни модел почивао је на три стуба - јефтином гасу из Русије, профитабилним пословима са Кином и безбједносним гаранцијама Вашингтона", рекао је Оздемир листу "Велт".
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Он је подсјетио да је тај модел функционисао деценијама и, како је навео, Њемачка се у њему осјећала прилично удобно.
"Сада су сва три стуба прилично климава", рекао је Оздемир.
Он је оцијенио да сада Њемачка више не може слијепо да се ослања на САД, а Кина се од мјеста производње и клијента претворила у системског конкурента.
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Њемачка већ три године заредом доживљава општу економску стагнацију. Економија земље је у паду, изазваном, између осталог, високим цијенама енергената због престанка испоруке гаса из Русије, подсјећа РИА Новости.
(Срна)
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