Након напада ножем у школама ухапшено више од 70 особа

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пољска полиција саопштила је да је 76 људи ухапшено након два напада ножем у школама у којима је једна особа погинула, а неколико је повријеђено.
У саопштењу, које је објављено данас, наводи се да је око 50.000 школа прегледано широм земље.
Савјети
Бебе млађе од двије године не би требало излагати екранима: Ево шта кажу педијатри
"Регистрован је укупно 231 инцидент у којима је полиција предузела мјере у вези са основаном сумњом на кривично дјело", наводи се у саопштењу.
За сада нема информација о идентитету приведених, наводи ДПА.
У четвртак, 8. октобра 37-годишњи школски домар је убијен, а још двије особе су повријеђене у нападу ножем чији је виновник петнаестогодишњак у школи у Лешчидол-Новинима, око 70 километара сјевероисточно од Варшаве.
Дан раније, један деветнаестогодишњак ножем је повриједио девет особа, од којих двије тешко, у стручној школи у Остроленки, нешто мање од 100 километара сјеверно од Варшаве.
Премијер Доналд Туск наредио је раније полицијске контроле у свим школама у земљи. Многе школе у региону Мазовија око Варшаве јуче су биле затворене.
Србија
Студенти са КиМ подржали колеге у Српској
Туск је изјавио да је петнаестогодишњи нападач носио кацигу са камером како би снимио свој злочин.
Одјељење за кибернетички криминал полиције је потом истражило да ли тренутно постоји изазов на друштвеним мрежама који подстиче младе људе да извршавају такве нападе. Међутим, агенција је јуче саопштила да за сада нема знакова тога.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
5 ч1
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Бања Лука
5 ч7
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму