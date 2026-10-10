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Након напада ножем у школама ухапшено више од 70 особа

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10.10.2026 14:58

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Пољска полиција саопштила је да је 76 људи ухапшено након два напада ножем у школама у којима је једна особа погинула, а неколико је повријеђено.

У саопштењу, које је објављено данас, наводи се да је око 50.000 школа прегледано широм земље.

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"Регистрован је укупно 231 инцидент у којима је полиција предузела мјере у вези са основаном сумњом на кривично дјело", наводи се у саопштењу.

За сада нема информација о идентитету приведених, наводи ДПА.

У четвртак, 8. октобра 37-годишњи школски домар је убијен, а још двије особе су повријеђене у нападу ножем чији је виновник петнаестогодишњак у школи у Лешчидол-Новинима, око 70 километара сјевероисточно од Варшаве.

Дан раније, један деветнаестогодишњак ножем је повриједио девет особа, од којих двије тешко, у стручној школи у Остроленки, нешто мање од 100 километара сјеверно од Варшаве.

Премијер Доналд Туск наредио је раније полицијске контроле у ​​свим школама у земљи. Многе школе у ​​региону Мазовија око Варшаве јуче су биле затворене.

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Туск је изјавио да је петнаестогодишњи нападач носио кацигу са камером како би снимио свој злочин.

Одјељење за кибернетички криминал полиције је потом истражило да ли тренутно постоји изазов на друштвеним мрежама који подстиче младе људе да извршавају такве нападе. Међутим, агенција је јуче саопштила да за сада нема знакова тога.

(Срна)

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Тагови :

Пољска

хапшење

напад ножем

Школа

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