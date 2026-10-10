Медицинска сестра грешком искључила респиратор дјевојчици која је убрзо преминула

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тринаестогодишња Џој Осундеко, која је имала Даунов синдром и више тешких здравствених обољења, преживјела је драму у свом породичном дому у Сент Хеленсу када јој је медицинска сестра грешком искључила апарат за одржавање у животу.
Како преноси британски Миррор, дјевојчица је након инцидента остала без свијести скоро шест минута, а преминула је четири мјесеца касније у 14. години.
Сцена
Емотивна прича иза Баретове посљедње пјесме "Моја једина"
Инцидент се догодио 15. фебруара 2022. године око девет сати ујутру. Двије његоватељице агенције Optima Health and Social Care Ltd дошле су око осам часова како би преузеле бригу о Џој и омогућиле њеном оцу Мају да оде на спавање послије ноћне смјене. Сат времена касније, мајка Биси је уошила да нешто није у реду и позвала супруга.
Снимци надзорне камере забиљежили су медицинску сестру како око 10 секунди притиска тастере и екран апарата, након чега се респиратор угасио уз звучни сигнал. Отац је дотрчао у собу, затекао кћерку без знакова живота, скинуо је са респиратора и самостално започео ручну реанимацију кисеоником помоћу балона, док се сестра помјерила у страну. Дјевојчица је почела самостално да дише тек након скоро једног минута, а респиратор је био искључен укупно близу шест минута, све док га мајка није поново укључила.
Иако је сестра у почетку тврдила да је апарат био угашен свега неколико секунди, увид у снимке камера открио је стварно трајање прекида. Џој је потом провела девет дана у Дјечијој болници "Алдер Хеј". Према ријечима родитеља, њено здравствено стање се након тога драматично погоршало - отежано је помјерала десну ногу и руке, промијенила се физички, престала је да се смије и више никада није била иста.
Свијет
Нова правила од 1. новембра: Дјеци млађој од 15 година забрањују се друштвене мреже
Џој је преминула 13. јуна 2022. године усљед можданог удара који је изазвао смрт можданог стабла. Породица је покренула правни поступак против агенције "Оптима". Компанија је признала повреду дужности његе због искључивања апарата и пристала на ванпарничну исплату одштете, али је одлучно негирала да је тај догађај узроковао смрт или трајну повреду дјевојчице, наводећи да накнадни преглед магнетном резонанцом у болници није показао оштећења. Из компаније истичу да је узрок смрти повезан са њеним примарним обољењем и наглашавају да су о свему одмах обавијестили надлежна регулаторна тијела и полицију, са којима су сарађивали у потпуности.
Упркос првобитној полицијској истрази и заказивању суђења, Тужилаштво (ЦПС) је у децембру 2025. године обуставило кривични поступак против сестре. Захтјев породице за спровођење истраге мртвозорника такође је одбијен због времена које је протекло од смрти и немогућности прикупљања доказа након кремације. Истрагу о овом случају тренутно води Вијеће за медицинске сестре и бабице (НМЦ), које је сестри изрекло привремена ограничења у раду.
Свијет
Без струје више од 750.000 потрошача због урагана
Родитељи Биси и Мајо Осундеко поручују за Мирор да се осјећају потпуно изневјерено од стране правосудног система јер ни послије више од четири године нису добили објашњење како је сестра могла да направи такву грешку, истичући да неће одустати од борбе за истину и одговоре.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч0
Република Српска
2 ч1
Наука и технологија
2 ч0
Здравље
2 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
14
27
14
21
14
14
13
58
13
57
Тренутно на програму