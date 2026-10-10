Logo

Нови чип може да улови ћелије рака: Резултат за 20 минута из неколико милилитара крви

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.10.2026 12:18

Коментари:

0
Лабораторија
Фото: pexels/ Thirdman

Научници Јужног федералног универзитета, заједно са руским и страним колегама, направили су уређај за откривање ћелија рака у крви.

Како су објаснили научници, секундарни тумори, метастазе, настају када се појединачне ћелије из примарног тумора одвоје и прошире на друга ткива путем крви или лимфног система. Такве циркулишуће туморске ћелије су веома ријетке: јављају се у неколико милијарди крвних ћелија.

Чај, кафа, топли напитак

Здравље

Нагли престанак уноса кофеина може изазвати ове симптоме

"У клиничкој пракси се сада примјењује релативно редак и скуп метод, који захтијева сложену опрему и квалификовано особље — проточна цитометрија, као и магнетна резонанца и компјутерска томографија", рекао је један од аутора истраживања, заменик директора Међународног истраживачког института за паметне материјале Јужног федералног универзитета Александар Гуда.

Уређај који су направили стручњаци Јужног федералног универзитета, Краснојарског државног медицинског универзитета, Краснојарског научног центра Сибирског огранка Руске академије наука, Краснојарског регионалног клиничког онколошког диспанзера и Универзитета Панџаб у Индији може да открије циркулишуће туморске ћелије у неколико милилитара крви.

Принцип рада новог чипа величине новчића заснива се на издвајању ћелија рака помоћу рецептора за фолну киселину, којих здраве ћелије имају знатно мање, преноси Глас Српске.

Кристијано Роналдо

Фудбал

Огласила се мајка Кристијана Роналда: Не цијене га довољно

"Зидови канала су обложени филмом направљеним од природног полимера добијеног из љуштура ракова (хитозан), на који су везани молекули-замке.

То су фолна киселина и синтетички фрагменти ДНК (аптамери), који се чврсто држе за ћелије рака. Крв пролази кроз лавиринт, ћелије рака се лијепе за зидове, а све остало пролази даље. Као резултат тога, за 20 минута, из неколико милилитара крви можемо да ухватимо те ријетке вјеснике будућих метастаза и да их ухватимо живе. Љекар је у могућности да прати болест помоћу рутинске анализе крви", објаснио је Гуда.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Рак

канцер

Болест

научници

Коментари (0)

Прочитајте више

Грмљавина, невријеме

Србија

Ово је тачна сатница: Ево када стижу пљускови са грмљавином

3 ч

0
Гласање Избори 2026изборне технологије

Регион

У Словенији сутра четири референдума

3 ч

0
Позната манекенка позирала готово нага

Сцена

Позната манекенка позирала готово нага

4 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Хороскоп за 10. октобар: Један знак очекује важна прилика

4 ч

0

Више из рубрике

Инстаграм лого

Наука и технологија

Инстаграм тестира нову опцију која ће се многим корисницима свидјети

16 ч

0
Океан означава највеће водене површине на Земљи.

Наука и технологија

На дну мора пронађен бронзани прстен украшен приказом једног од седам чуда античког свијета

23 ч

0
Старица са штапом хода тихим сокаком, будећи носталгију.

Наука и технологија

Научници открили мјесто у којем жене имају веће шансе да доживе 100 година

1 д

0
Televizija

Наука и технологија

Ваш паметни телевизор има рок трајања: Ево како то да провјерите

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

21

Виц дана: Који вам је порок?

14

14

Задавио пасторку (19), па бјежао у њеним патикама из студентског дома

13

58

"Кад Игор побиједи Драшка, печем јагње у центру": Српчанин упутио захтјев Граду Бањалука

13

57

Мотоциклиста задобио тешке повреде у судару са аутомобилом

13

42

Њемачка задржава санкције Русији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима