Нови чип може да улови ћелије рака: Резултат за 20 минута из неколико милилитара крви

Аутор:АТВ редакција
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Научници Јужног федералног универзитета, заједно са руским и страним колегама, направили су уређај за откривање ћелија рака у крви.
Како су објаснили научници, секундарни тумори, метастазе, настају када се појединачне ћелије из примарног тумора одвоје и прошире на друга ткива путем крви или лимфног система. Такве циркулишуће туморске ћелије су веома ријетке: јављају се у неколико милијарди крвних ћелија.
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"У клиничкој пракси се сада примјењује релативно редак и скуп метод, који захтијева сложену опрему и квалификовано особље — проточна цитометрија, као и магнетна резонанца и компјутерска томографија", рекао је један од аутора истраживања, заменик директора Међународног истраживачког института за паметне материјале Јужног федералног универзитета Александар Гуда.
Уређај који су направили стручњаци Јужног федералног универзитета, Краснојарског државног медицинског универзитета, Краснојарског научног центра Сибирског огранка Руске академије наука, Краснојарског регионалног клиничког онколошког диспанзера и Универзитета Панџаб у Индији може да открије циркулишуће туморске ћелије у неколико милилитара крви.
Принцип рада новог чипа величине новчића заснива се на издвајању ћелија рака помоћу рецептора за фолну киселину, којих здраве ћелије имају знатно мање, преноси Глас Српске.
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"Зидови канала су обложени филмом направљеним од природног полимера добијеног из љуштура ракова (хитозан), на који су везани молекули-замке.
То су фолна киселина и синтетички фрагменти ДНК (аптамери), који се чврсто држе за ћелије рака. Крв пролази кроз лавиринт, ћелије рака се лијепе за зидове, а све остало пролази даље. Као резултат тога, за 20 минута, из неколико милилитара крви можемо да ухватимо те ријетке вјеснике будућих метастаза и да их ухватимо живе. Љекар је у могућности да прати болест помоћу рутинске анализе крви", објаснио је Гуда.
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