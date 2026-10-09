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Научници открили мјесто у којем жене имају веће шансе да доживе 100 година

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09.10.2026 13:09

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Старица са штапом хода тихим сокаком, будећи носталгију.
Фото: pexels/Hazal zeynep

Жене у малом мјесту Болотана на Сардинији имају далеко веће изгледе да доживе 100 година него жене у другим дијеловима Италије, а научници сада истражују који би фактори могли да објасне ову изузетну дуговјечност.

На Сардинији је идентификовано још једно подручје које би могло да се издвоји по изузетној дуговечности становништва. Истраживачи су у мјалом месту Болотана, око 110 километара западно од првобитно идентификоване "Плаве зоне", утврдили да жене имају изузетно високе изгледе за дуг живот.

Сардинија је прије око 20 година постала позната као прво подручје на свету означено као "Плава зона", односно мјесто у којем становништво показује изражену дуговјечност.

Научници су анализирали демографске податке и утврдили да жене у Болотани имају знатно већи очекивани животни вијек и веће изгледе да доживе 100 година у односу на просјек у Сардинији и Италији, резултати су нове студије.

Колике су шансе да жене доживе 100 година

Анализа демографских података из периода од 2021. до 2025. године показала је да 70-годишња жена у Болотани у просјеку може да очекује да ће живјети још 20,85 година. За поређење, у провинцији Нуоро, којој Болотана припада, тај број износи 18,61 годину, на цијелој Сардинији 18,4 године, а у Италији 18,06 година.

Још упечатљивији је податак да се процењује да 70-годишња жена у Болотани има 13,83 одсто шансе да доживи 100 година. На другим мјестима те шансе су знатно мање - 4,33 одсто у провинцији Нуоро, 4,43 одсто на Сардинији и 3,54 одсто у цијелој Италији, пише Science alert.

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"Сматрамо да је ово женска популација која најдуже живи на свијету, или је томе веома близу", сматрају стручњаци.

За разлику од жена, мушкарци у Болотани, иако такође дуго живе, не показују тако изражен образац дуговјечности. Према наводима истраживача, 70-годишњи мушкарац у Болотани има "умјерено виши" очекивани животни вијек од 16,02 године, у поређењу са националним просјеком у Италији од 15,48 година.

Што се тиче питања шта женама у Болотани омогућава да живе тако дуго, одговор за сада није познат. Истраживачи наводе да је то било ван оквира њихове демографске анализе, али сматрају да би будућа истраживања на нивоу појединаца могла да испитају могуће биолошке, бихевиоралне и друштвене факторе.

"Неколико механизама би могло да допринесе израженој предности жена у преживљавању, укључујући генетску основу, начин исхране, физичку активност, подршку породице, друштвену повезаност, континуитет живота у истом мјесту и доступност здравствене заштите", наводе истраживачи у раду.

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Улогу би могла да има и животна средина. Олшански напомиње да становници живе на стрмом, брдовитом подручју, да се већина хране производи локално и да је друштвена изолованост ријетка.

"Имате тесно повезану заједницу у којој људи брину једни о другима. Људи се углавном крећу пјешке, а не аутомобилима", напомиње се.

Ипак, важно је напоменути да су, због малог броја становника Болотане, резултати анализе веома осјетљиви на период који је обухваћен истраживањем.

(рт балкан)

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Тагови :

наука

пензионерка

дуговјечност

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Италија

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