Ваш паметни телевизор има рок трајања: Ево како то да провјерите

Аутор:АТВ редакција
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Ваш паметни телевизор има рок трајања, само што он нема много везе са тим колико дуго ће екран физички радити. Много важнији датум је онај када произвођач престане да шаље ажурирања, јер од тог тренутка почињу да се гомилају проблеми са безбједношћу и апликацијама.
Зато телевизор који сте скупо платили може и даље савршено да приказује слику, а да истовремено полако губи функције због којих сте га купили као паметни телевизор.
Најважније је да провјерите колико дуго произвођач подржава баш ваш модел. Тај податак се најчешће налази на страници за подршку произвођача, уз конкретан модел телевизора, мада се правила разликују од бренда до бренда.
Проблем је што не постоји јединствен рок који важи за све паметне телевизоре. Неки модели добијају ажурирања неколико година, док поједини новији телевизори имају знатно дужи период подршке.
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Самсунг, рецимо, за моделе представљене од 2023. године наводи седам година безбједносних ажурирања, док је код старијих модела тај период краћи. ЛГ за своје телевизоре наводи четири године општих софтверских ажурирања и пет година безбједносне подршке.
Код других произвођача ситуација је мање јасна. Року и Визио немају јединствено дефинисан рок за све телевизоре, док се код уређаја са оперативним системима Андроид ТВ (Android TV) или Гугл ТВ (Google TV) подршка разликује у зависности од произвођача.
Зато није довољно само да на телевизору пише Гугл ТВ, Андроид ТВ или неки други познати систем. Рок подршке одређује и произвођач конкретног телевизора.
Најгори сценарио није да се телевизор једног јутра више не укључи. Он ће највјероватније наставити да ради.
Проблем настаје постепено. Апликације добијају нове верзије, мијењају захтјеве и у једном тренутку могу престати да раде на старој верзији оперативног система.
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Тако се можете наћи у ситуацији да телевизор савршено приказује телевизијске канале и садржај са уређаја повезаних путем ХДМИ (HDMI) прикључка, али да Нетфликс (Netflix) или нека друга апликација више не ради како треба.
Постоји и безбједносни проблем. Паметни телевизор је рачунар повезан на интернет, па застарјели софтвер може остати без закрпа за нове безбједносне пропусте.
То, међутим, не значи да телевизор треба одмах бацити чим произвођач престане да пружа подршку.
Ако вам екран и даље одговара, проблем можете ријешити релативно једноставно. На телевизор се може прикључити новији уређај за стримовање (streaming) или сет-топ бокс (set-top box), који ће преузети апликације и паметне функције.
На тај начин можете наставити да користите исти телевизор и након што његов уграђени софтвер застари.
Зато, када сљедећи пут будете провјеравали спецификације телевизора, немојте гледати само величину екрана, квалитет слике и цијену. Провјерите и колико дуго произвођач планира да га ажурира.
Јер паметни телевизор нема рок трајања написан на кутији, али његов софтвер га и те како има.
(Телеграф)
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