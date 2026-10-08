Направили сте ретро фотографију уз ЧетЏПТ? Знате ли по коју цијену

Аутор:АТВ редакција
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Раскошна коса, зрнасте фотографије и неонске боје. Ако ваше друштвене мреже изгледају као породични фото-албум из 1980-их, нисте једини. Милиони широм свијета сада користе ЧетЏПТ и друге алатке вјештачке интелигенције да се трансформишу у ретро верзије себе, са све натапираним фризурама, застаријелом модом и носталгичним фотографијама.
АИ слике, често настале уз помоћ ЧетЏПТ, невјероватно су убједљиве и изузетно захвалне за дијељење на интернету, што је довело до муњевитог ширења овог тренда Инстаграмом, ТикТоком и Иксом.
Међутим, стручњаци упозоравају да корисници на овај начин откривају о себи много више него што су свјесни.
Популарност тренда с имиџом осамдесетих указује на шире промјене у генеративној вјештачкој интелигенцији, преноси Би-би-си на српском.
Прије само неколико година, алатке вјештачке интелигенције за прављење слика биле су углавном ограничене на ентузијасте и технолошки умијешане кориснике. Данас су оне све више уткане у свакодневни живот.
Покрећу све - од трендова на друштвеним мрежама до алатки на радном мјесту и у потрошачким апликацијама.
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Имиџ 1980-их само је најновији у низу када је ријеч о вјештачкој интелигенцији, послије персонализованих портрета из дјетињства, трансформације у ликове налик онима из аниме свијета и свечаних слика са темом празника.
Ови вирални трендови привлаче нове кориснике и истовремено их охрабрују да дијеле личне податке, према Катарини Дорији, етичарки вјештачке интелигенције.
"Ти трендови и настају зато што су корисни за компаније генеративне вјештачке интелигенције", каже Дорија.
Напомиње да се људи подстичу да постављају све више и више слика себе и других
Дорија овај феномен - замјену личних података за забаву, често без размишљања о посљедицама - назива "забавом за податке".
Кариса Велиз, доценткиња филозофије са Института за етику у вјештачкој интелигенцији на Универзитету у Оксфорду, сматра да би корисници требало добро да размисле прије него што подијеле личне информације са системима вјештачке интелигенције.
"Кад учитате фотографије у вјештачку интелигенцију, то су неки од најосјетљивијих података које можете да одате о себи. Фотографије често садрже осјетљиве метадата податке као што су локација - али ви такође одајете и биометрику", каже Велиз.
Биометричке информације, као што су карактеристике лица, посебно су осјетљиве зато што не могу лако да се промијене ако буду компромитоване.
"Можете да промијените лозинку ако вам је неко украде“, каже Велиз, али "не можете да промијените лице.“
Ризици могу да премаше оне са уобичајених друштвених мрежа, попут Инстаграма или Фејсбука, па чак и апликација за дејтинг, зато што корисници често постављају више фотографија високог квалитета, направљених тако да јасно прикажу њихово лице, додаје Катарина Дорија.
Притом, многи корисници дијеле опсежне личне информације са АИ четботовима у разговорима о њиховом послу, љубавним везама и интересовањима, истиче.
У комбинацији са фотографијама, ове информације могу допринијети све детаљнијем профилу појединца.
Али приватност није једини разлог за забринутост.
"Дио потешкоће у вези са дигиталним добом јесте и што немамо представу како ће наши подаци бити коришћени у будућности. Не знамо чак ни гдје ће завршити, зато што јако много компанија тргују њима, често врло немарно", каже Велиз.
И Дорија и Велиз ту прије свега истичу брзи успон дипфејк садржаја - фотографија или снимака који дјелују као да су прави - генерисаних уз помоћ вјештачке интелигенције, као примјер како технологије могу да се развију на начин на који нико није очекивао.
У том смислу, иако објављене у потпуно безазлене сврхе, слике потенцијално могу да допринесу софтистициранијим АИ системима.
"Прије пет или шест година, нисмо мислили да ће се ово десити“, каже Дорија, говорећи о скорашњем расту реалистичних слика генерисаних уз помоћ вјештачке интелигенције.
Влада забринутост и у вези са профилисањем и циљаним оглашавањем.
Подаци које сакупљају технолошке компаније могу да помогну у изградњи све детаљнијих слика о интересовањима корисника, њиховим навикама и понашању, што оглашивачима и другим организацијама омогућава да их директно траже рекламама.
Многе велике компаније за вјештачку интелигенцију тврде да је контрола приватности доступна корисницима, међу њима и подешавања која ограничавају садржај коришћен за унапређење будућих модела.
Из компаније ОпенАИ кажу за Би-би-си да су повјерење и приватност кључни за њихове производе.
Корисници задржавају контролу над властитим информацијама, са опцијом да бришу четове.
А пребацивање на привремени чет значи да њихови разговори неће бити сачувани, запамћени или коришћени за унапређење модела.
И док би Дорија вољела да се људи одупру виралним трендовима као што је имиџ осамдесетих, многи експерти за приватност не савјетују баш да се потпуно избјегавају алатке вјештачке интелигенције.
Умјесто тога, они охрабрују кориснике да добро размисле које информације дијеле и како:
Стручњаци истичу да је изазов разумијети на шта све пристајете кад их користите и које су позитивне, а које негативне стране.
"Приватност је моћ зато што вас штити од могуће злоупотребе моћи", каже Велиз.
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