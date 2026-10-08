Заустављена током контроле: Путница за Бањалуку добила кривичну пријаву

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Приликом контроле на изласку из земље заустављена је 30-годишња држављанка Босне и Херцеговине, која је требала да се укрца на лет за Бањалуку.
Службеници Граничне полицијске станице Меминген су у сриједу, 7. октобра 2026. године, током излазне граничне контроле у Мемингербергу утврдили да је 30-годишња држављанка Босне и Херцеговине након истека своје боравишне дозволе незаконито боравила у Њемачкој.
Током контроле установљено је да је боравишна дозвола 30-годишње жене истекла још прије неколико седмица.
Према сазнањима полиције, жена није благовремено поднијела захтјев за продужење боравишне дозволе. Због тога је од краја августа, тачније укупно 45 дана, илегално боравила у Њемачкој, пишу Независне новине.
Против 30-годишњакиње је покренут кривични поступак према Закону о боравку странаца. Након завршетка полицијских мјера, она је авионом отпутовала за Бањалуку.
Србија
Појела пљескавицу с љубавником, изнајмила стан па позвала мужа: Убрзо је потекла крв
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
22
55
22
55
22
47
22
43
22
42
Тренутно на програму