Трамп хоће да се замијени појам вјештачка интелигенција: "Звучи лажно"

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да је свако ко користи појам вјештачка интелигенција непријатељ и обновио свој позив да се употребљава израз суперинтелигенција.
Амерички предсједник је усмјерио пажњу на замјену појма вјештачка интелигенција са појмом суперинтелигенција, тврдећи да ријеч "вјештачка" звучи лажно.
Трамп је на друштвеној мрежи "Трут сошл" навео да његова администрација више воли тај појам јер је прихваћенији и тачнији.
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Милијардер Илон Маск већ је најавио планове за преименовање његове компаније "Спејс Икс ВИ" у "Спејс Икс СИ".
У декларацији о безбједности коју су крајем септембра потписале све веће технолошке компаније у Бијелој кући такође се користи појам суперинтелигенција.
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