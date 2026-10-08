Цијена прасића шокира: Ово дуго није виђено

Аутор:АТВ редакција
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Цијена прасића поново шокира произвођаче, посебно због тога што дуго није виђено да се овако ниска задржава већ више мјесеци, па чак и пада.
Наиме, до краја септембра, просјечна цијена се кретала око 4,5-5 КМ по килограму живе ваге.
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Тренутно, прасићи се могу купити и по 4 КМ. Наиме, килограм живе ваге у Бијељини, тренутно, кошта 4-5 КМ, пише "Српска инфо" која напомиње да је забиљежено и благо појефтињење.
Са друге стране, јагњад, у просјеку, коштају 7,5-8,5 КМ. Њихова цијена у Бијељини стабилна је већ мјесецима. Крајем априла ове године били су најскупљи, када је килограм живе ваге коштао 10 КМ, а ова цијена била је актуелна све до средине јуна.
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Узгајивачи свиња поручују да никад нису лошије пословали, те да им цијела ова година не иде наруку.
"Цијена до 5 КМ по килограму је, мање-више, била актуелна цијело љето. Надали смо се да ће она бар мало скочити током љета, али то се није десило. Ранијих година, у августу је потражња за прасићима значајно расла, самим тим и цијене. Ове године – ништа. Све је пореметио прекомјеран увоз", истичу узгајивачи.
Истичу да ће актуелне цијене остати на снази све до пред славе.
Тек негдје у децембру, поручују, могло би да дође до поскупљења.
Подсјетимо, прасићи су, генерално, најскупљи за Ђурђевдан. Ове године, уочи Светог Ђорђа, килограм живе ваге у просјеку је коштао 8 КМ, а ријеч је о прасићима до 30 килограма.
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Цијена прасића нешто мање килаже ишла је и до 9, а у вишим крајевима, у којима свињогојство није традиција, препродавци су килограм живе ваге продавали и по 10 КМ.
Уочи Ђурђевдана прошле године, цијена прасића ишла је и до 12 КМ по килограму живе ваге.
Уочи Ђурђевдана ове године, јагњад су коштала и до 12 КМ по килограму живе ваге.
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