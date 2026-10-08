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Нова драма: Прекинута емисија на Пинку

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08.10.2026 21:42

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Филип Цар, који је током јучерашњег инцидента у „Елити 10“ повриједио ногу након што је из све снаге шутнуо телевизор, ускоро ће добити инвалидска колица како би му кретање било олакшано.
Фото: YouTube/printscreen

Нова драма у Елити 10 ескалирала је током директног преноса, када је ријалити учесник Филип Цар донио одлуку да стави тачку на везу са Анели Ахмић.

Том приликом услиједио је неочекивани преокрет пред камерама, уз бројне прозивке и помињање других учесника.

Гледаоци крај малих екрана имали су прилику да прате још једну у низ бурних ситуација у ријалитију, која је кулминирала раскидом.

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Филип Цар је одлучио да прекине овај краткотрајни однос, отворено поручивши да више не жели да троши вријеме на тензије.

"Извини, Јањуше, хоћу да се дружимо и да препи*ам овај глупи однос од пет дана", изјавио је Цар видно изреволтиран, чиме је шокирао и укућане и публику.

Ова одлука изазвала је лавину коментара у Бијелој кући, с обзиром на то да су њихове несугласице и раније привлачиле велику пажњу јавности.

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Док су једни стали на страну његових нових одлука, други су осудили овакав начин комуникације и нагли прекид у емисији уживо.

Ситуација у ријалитију из минута у минут постаје све напетија, а остаје да се види како ће се овај турбулентни однос одвијати у наредном периоду.

(Ало)

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Тагови :

Филип Цар

Елита 10

Ријалити Елита

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