Ово је дјевојка због које је Зоран Марјановић крвнички претучен

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Зоран Марјановић је прије неколико дана брутално је претучен у стану на Палилули, а иако се у јавности полемисало о разлозима, касније је утврђено да је разлог дјевојка због које је ушао у сукоб.
Њен идентитет крио се све до сада, иако је са Зораном у вези више од годину дана, да би се потом сазнало да је ријеч о бившој учесници ријалитија "Парови", Леонтини Биланџији.
Како пише Курир, наводно је Марјановић добио батине због двадесет година млађе дјевојке. Он је у стан на Палилули дошао на журку која је ту била организована, а његова дјевојка је са особом која је била на забави отишла напоље да купе нешто на трафици.
Како се дуго нису враћали, то је узнемирило Зорана и навело га да посумња у своју партнерку, али и у момка који је отишао с њом. Кад су се вратили, настао је хаос, о коме се четири дана након инцидента и даље пише и прича.
Подсјетимо, Марјановић одбија да сарађује са полицијом, и не жели да открије идентитет особе која га је напала.
Сцена
3 ч0
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Сцена
6 ч0
Сцена
6 ч0
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