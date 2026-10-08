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Ен Карсон добитница Нобелове награде за књижевност

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08.10.2026 13:22

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Стални секретар Шведске академије Ингрид Карлберг саопштава име канадске књижевнице Ен Карсон као добитнице Нобелове награде за књижевност за 2026. годину, у Стокхолму (Шведска), у четвртак, 8. октобра 2026.
Фото: Таnjug/Christine Olsson/TT News Agency via AP

Добитник овогодишње Нобелове награде за књижевност је канадска књижевница Ен Карсон.

Нобелова награда за књижевност додељена је Ен Карсон због „њеног смелог и инвентивног рада који је, у разиграном дијалогу са класичном традицијом, створио нове облике за савремену књижевност“, саопштила је Шведска краљевска академија на прес конференцији.

Ен Карсон рођена је у Торонту 1950. године а, током свог рада, комбиновала је поезију, прозу и предавање на разним универзитетима, преноси Спутник.

Њена дела налазе се на раскрсници између филолошке опседнутости речима и поетске жеље за новим значењем.

Пар дана пред проглашење, фаворити за награду по кладионицама били су Цан Сјуе, Харуки Мураками и Џералд Марнејн и сама Ен Карсон.

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Тагови :

Нобелова награда

Књижевност

Ен Карсон

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