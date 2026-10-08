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Враћа се култни хорор "Петак 13.": Фанови не могу да дочекају преднаставак језиве приче

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08.10.2026 09:26

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Враћа се култни хорор "Петак 13.": Фанови не могу да дочекају преднаставак језиве приче
Фото: Youtube/Peacock

Креатор серије је Бред Кејлеб Кејн, а у главној улози Памеле Ворхис, мајке чувеног Џејсона, појављује се Линда Карделини.

Продукцију серије потписује А24, док је радња смештена пре догађаја из оригиналног филма "Петак 13." из 1980. године.

"Кристал лејк" претходи догађајима из култног шлешера и истражује прошлост породице Ворхис.

Преднаставак култне франшизе "Петак 13." доноси причу о Пам Ворхис, самохраној мајци која се још увијек носи с трагедијом након што јој се син Џејсон утопио у градском језеру.

Долазак двоје странаца који истражују њену прошлост покренуће низ мрачних догађаја и натерати становнике Кристал Лејка да се запитају: ко је заправо Пам Ворхис?

Поред Линде Карделини, у серији ће се појавити Калум Винсон као млади Џејсон Ворхис, док Вилијам Катлет тумачи Левона Брукса, Девин Кеслер игра Брајану Брукс, Камерон Скогинс је у улози Дорфа, а Гвендолин Сундстром тумачи Грејс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

петак 13

Филм

серија

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