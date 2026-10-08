Враћа се култни хорор "Петак 13.": Фанови не могу да дочекају преднаставак језиве приче

Аутор:АТВ редакција
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Креатор серије је Бред Кејлеб Кејн, а у главној улози Памеле Ворхис, мајке чувеног Џејсона, појављује се Линда Карделини.
Продукцију серије потписује А24, док је радња смештена пре догађаја из оригиналног филма "Петак 13." из 1980. године.
"Кристал лејк" претходи догађајима из култног шлешера и истражује прошлост породице Ворхис.
Преднаставак култне франшизе "Петак 13." доноси причу о Пам Ворхис, самохраној мајци која се још увијек носи с трагедијом након што јој се син Џејсон утопио у градском језеру.
Долазак двоје странаца који истражују њену прошлост покренуће низ мрачних догађаја и натерати становнике Кристал Лејка да се запитају: ко је заправо Пам Ворхис?
Поред Линде Карделини, у серији ће се појавити Калум Винсон као млади Џејсон Ворхис, док Вилијам Катлет тумачи Левона Брукса, Девин Кеслер игра Брајану Брукс, Камерон Скогинс је у улози Дорфа, а Гвендолин Сундстром тумачи Грејс.
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