„Хвала, пријатељу“: Додик упутио снажну поруку Нетанјахуу и Израелу

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Предсједник Милорад Додик захвалио је израелском премијеру Бењамину Нетанјахуу за честитку на побједи СНСД-а на свим нивоима на општим изборима у БиХ, истичући да се Јевреји и Срби никада не предају и да им зато припада будућност.
"Хвала, пријатељу. Хвала премијеру Нетанјахуу и Држави Израел на честиткама - али још више на томе што су Држава Израел и Република Српска увијек заједно онда када је то најважније", навео је Додик на "Иксу".
Додик је нагласио да су Срби и Јевреји два народа која знају шта значи бранити своје име, вјеру и право да постоје на својој земљи.
Хвала, пријатељу. Хвала премијеру Нетањахуу @netanyahu и Држави Израел на честиткама - али још више на томе што су Држава Израел и Република Српска увијек заједно онда када је то најважније. Срби и Јевреји су два народа која знају шта значи бранити своје име, своју вјеру и своје право да постоје на својој земљи.
Наше пријатељство није ријеч - оно је савез народа искован у истој пријетњи и истој борби.
Видимо се у технологији, у енергетици, у безбједности и у свему ономе што тек градимо. Јевреји и Срби се никада не предају и зато им припада будућност.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 8, 2026
"Наше пријатељство није ријеч - оно је савез народа искован у истој пријетњи и истој борби. Видимо се у технологији, у енергетици, у безбједности и у свему ономе што тек градимо. Јевреји и Срби се никада не предају и зато им припада будућност", поручио је Додик.
I want to congratulate my great friends President @MiloradDodik, President @Cvijanovic_Z, President Minič, and the SNSD for their decisive victory in the Republika Srpska elections this week.
I look forward to years of close cooperation expanding and deepening our nations' cooperation in technology, energy, security and beyond.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2026
СНСД је на општим изборима у недјељу, 4. октобра, према прелиминарним подацима Централне изборне комисије БиХ, освојио највише гласова на свим нивоима.
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