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„Хвала, пријатељу“: Додик упутио снажну поруку Нетанјахуу и Израелу

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08.10.2026 10:30

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„Хвала, пријатељу“: Додик упутио снажну поруку Нетанјахуу и Израелу
Фото: АТV

Предсједник Милорад Додик захвалио је израелском премијеру Бењамину Нетанјахуу за честитку на побједи СНСД-а на свим нивоима на општим изборима у БиХ, истичући да се Јевреји и Срби никада не предају и да им зато припада будућност.

"Хвала, пријатељу. Хвала премијеру Нетанјахуу и Држави Израел на честиткама - али још више на томе што су Држава Израел и Република Српска увијек заједно онда када је то најважније", навео је Додик на "Иксу".

Додик је нагласио да су Срби и Јевреји два народа која знају шта значи бранити своје име, вјеру и право да постоје на својој земљи.

"Наше пријатељство није ријеч - оно је савез народа искован у истој пријетњи и истој борби. Видимо се у технологији, у енергетици, у безбједности и у свему ономе што тек градимо. Јевреји и Срби се никада не предају и зато им припада будућност", поручио је Додик.

СНСД је на општим изборима у недјељу, 4. октобра, према прелиминарним подацима Централне изборне комисије БиХ, освојио највише гласова на свим нивоима.

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Тагови :

Милорад Додик

Бењамин Нетанјаху

Израел

Република Српска

Честитка

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