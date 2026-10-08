"СНСД биљежи највећи скок у посљедњих 30 година, а неко прича о паду"

Аутор:АТВ редакција
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Директор Завода за статистику Републике Српске Дарко Милуновић истакао је да у моменту када СНСД биљежи највећи скок у посљедњих 20 година, неко прича о неком паду.
"Када смо код њега, исти тај СНСД је прије шест година има око 25.000 гласова у Бањалуци, а данас, када СНСД нема свог градоначелника, има 30 одсто више гласова него тада. Паметном доста", навео је Милуновић на друштвеној мрежи "Икс".
Neki u momentu kada SNSD bilježi najveći skok u zadnjih 20 godina (39/40%), priča o nekom padu 😂
Kada smo kod njega, isti taj SNSD je imao prije 6 godina cca 25k glasova u BL, a danas (kada SNSD nema svog gradonačelnika) ima 30% više glasova nego tada. 🎯
Pametnom dosta ahahaha— Дарко Милуновић (@DarkoMilunovic) October 7, 2026
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