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"СНСД биљежи највећи скок у посљедњих 30 година, а неко прича о паду"

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08.10.2026 10:01

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Дарко Милуновић
Фото: ATV

Директор Завода за статистику Републике Српске Дарко Милуновић истакао је да у моменту када СНСД биљежи највећи скок у посљедњих 20 година, неко прича о неком паду.

"Када смо код њега, исти тај СНСД је прије шест година има око 25.000 гласова у Бањалуци, а данас, када СНСД нема свог градоначелника, има 30 одсто више гласова него тада. Паметном доста", навео је Милуновић на друштвеној мрежи "Икс".

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Тагови :

Дарко Милуновић

Метрикс консалтинг

статистика

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