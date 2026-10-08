"СНСД биљежи највећи скок у посљедњих 30 година, а неко прича о паду"

Neki u momentu kada SNSD bilježi najveći skok u zadnjih 20 godina (39/40%), priča o nekom padu 😂 Kada smo kod njega, isti taj SNSD je imao prije 6 godina cca 25k glasova u BL, a danas (kada SNSD nema svog gradonačelnika) ima 30% više glasova nego tada. 🎯 Pametnom dosta ahahaha