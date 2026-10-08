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Суша и врућине десетковале вино у Француској: Стижу најгоре прогнозе овог вијека

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08.10.2026 11:00

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Крупни план боца вина и чаша на дрвеним полицама у слабо осветљеном подруму, што ствара пријатан амбијент.
Фото: pexels/Xuân Thống Trần

Француска би ове године због екстремних врућина и суше требало да произведе најмање вина од почетка вијека, показале су у сриједу нове прогнозе Министарства пољопривреде.

Други највећи свјетски произвођач вина ове би године, према најновијим прогнозама министарства, требало да произведе 34,9 милиона хектолитара вина.

Процјена је нешто боља него у септембру, када су очекивали 33,9 милиона хектолитара вина, будући да је род у највећем производном региону Лангдок-Русијон био бољи него што се очекивало.

Нова бројка ипак показује пад од два одсто у односу на слабу прошлу годину. У односу на просјек у периоду од 2021. до 2025. године, производња је нижа за 14 одсто.

"Пад производње резултат је смањених површина под виновом лозом и нижих приноса због суше и интензивних љетњих врућина", наводи се у извјештају министарства.

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"Међутим, и даље су присутне знатне разлике међу виноградарским регионима. Неки трпе велике губитке, док је у другима род већи него претходне године", додаје се.

Производња у региону Лангдок-Русијон побољшала се захваљујући кишама крајем љета и сада се предвиђа да ће бити за два одсто виша од петогодишњег просјека.

У региону Шампања берба је завршена већ почетком септембра, најраније откада се воде подаци, а производња је преполовљена у односу на претходну годину и петогодишњи просек због мраза, града, суше и врућине.

Пад производње забележен је и у регионима Бургундија-Божоле, Лоара, Шарант и Јура, као и на југоистоку Француске, навело је министарство, преноси б92.

Производња у региону Бордо увећана је, пак, за 10 одсто у односу на прошлогодишњу катастрофалну бербу, али је и даље за 11 одсто слабија од просјека, будући да су виноградари, суочени с падом потрошње, искрчили дио винограда.

У Алзасу је била тек нешто слабија него лане, док је у Савоји била задовољавајућа, саопштило је министарство.

Француска пољопривреда тешко је страдала у рекордним топлотним таласима и због недовољних падавина током љета. У септембру је влада објавила пакет хитне помоћи пољопривредницима вриједан више од милијарду евра, примјећује Ројтерс.

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