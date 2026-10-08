Још један банкрот: Једна од највећих електрана поднијела захтјев за стечај

Аутор:АТВ редакција
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Британска компанија „Велинк Енерџи Португал 2 УК“ (Welink Energy Portugal 2 UK), власник највеће соларне електране у Португалији „Солара4“, званично је поднијела захтјев за стечај.
Информација је објављена у извјештају консултантске куће БДО, о чему је првобитно извијестио португалски недјељник „Експресо“.
Соларни парк „Солара4“, смјештен у мјесту Алкоутим у регији Алгарве, има инсталисану снагу од 219 мегавата (МW) и у погону је од 2021. године. Међутим, током пет година рада пројекат се суочио са серијом оперативних и тржишних изазова који су уруши́ли његову профитабилност и прилив новчаних средстава, преноси „Нуклеарна перспектива“.
Према извјештају, производња електричне енергије у електрани континуирано је била испод првобитних процјена. Истовремено, хиперпродукција и нагли раст инсталисаних соларних капацитета на Пиринејском енергетском тржишту довели су до драстичног пада велепродајних цијена струје – које током осунчаних сати све чешће падају на нулу или улазе у негативну зону. Због комбинације слабије производње и канибализације цијена, приходи електране остали су далеко испод очекивања.
Поред тржишних поремећаја, функционисање објекта додатно су отежали технички проблеми, пожари на локацији, као и дуготрајни сукоби између британског власника и главног извођача радова, кинеске компаније „Чајна Трајумф Интернешенел Инџиниринг“.
У покушају да извуче пројекат из кризе, компанија „Велинк“ је 2024. године планирала инвестицију од 400 милиона евра како би електрану претворила у хибридни парк. План је предвиђао додавање још 50 мегавата солара, 264 мегавата из вјетро турбина и батеријски систем за складиштење енергије (БЕСС) снаге 100 мегавата, чиме би укупни капацитет у мегаватима прешао 600 и обезбиједио континуирану производњу.
Међутим, овај план је наишао на блокаду Португалске агенције за заштиту животне средине (АПА), која га је оцијенила некомпатибилним са заштитом природних ресурса у тој зони. Након ревизије којом је број вјетро турбина преполовљен, пројекат је стављен на јавну расправу, али коначно одобрење регулатора до данас није стигло.
Стечајни поступак који је сада у току усмјерен је на проналажење новог инвеститора који би преузео и докапитализовао овај соларни парк.
„Нуклеарна перспектива“ коментарише да ова вијест долази само неколико дана након што је и највећи њемачки оператор соларних електрана прогласио банкрот.
„Можда је прерано говорити о 'тренду' – али нешто очигледно није у реду са извором енергије који је наводно најјефтинији и који истовремено енергију продаје тамо гдје је она у просјеку скоро најскупља у свијету: иако изгледа готово немогуће не бити веома профитабилан у таквим околностима – очигледно је да има неких проблема. А они се зову 'варијабилност', 'повременост' и 'неуправљивост' који мрежу – ону која би требало да на њима буде заснована – чине невјероватно скупом и комплексном. Односно: без произвођача базне енергије – нема комплексног електроенергетског система“, закључује портал, а преноси б92.
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