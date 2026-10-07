Велика измјена на Коридору 5Ц

Аутор:АТВ редакција
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На једној од најважнијих и најзахтјевнијих дионица Коридора 5Ц кроз Херцеговину направљена је значајна измјена пројекта.
Траса ауто-пута Мостар сјевер – Мостар југ на подручју касарне Ливач помјерена је према брду, а кроз ову зону сада је предвиђена градња новог тунела.
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Ово произлази из најновије Студије о процјени утицаја на околину за дионицу Мостар сјевер – Мостар југ, финализоване у септембру 2026. године за ЈП Аутоцесте ФБиХ.
Ријеч је о важном развоју догађаја јер је пролазак ауто-пута преко подручја војног комплекса представљао један од проблема на припреми ове дионице те је одгодио њену реализацију.
У документу се изричито наводи да је посљедњом измјеном пројекта спроведена корекција трасе управо на дијелу који пролази кроз подручје касарне Ливач.
"Посљедњом измјеном пројекта на дионици планиране трасе ауто-пута, која пролази кроз подручје касарне Ливач, проведена је корекција трасе њеним помицањем према брду", наводи се у Студији.
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Објашњен је и разлог ове промјене: циљ је омогућити пролазак ауто-пута кроз ову зону изградњом тунела 'Ливач'. Према новом пројектном рјешењу, десна цијев тунела биће дуга 760,78 метара, док ће лијева бити знатно дужа и износити 884,73 метра, пише портал "БизнисИнфо".
Другим ријечима, умјесто ранијег рјешења, ауто-пута ће на овом осјетљивом подручју бити додатно повучена према брду и великим дијелом проведена кроз тунел.
Промјена код касарне само је један дио огромног пројекта ауто-пута кроз подручје Мостара. Дионица Мостар сјевер – Мостар југ биће дуга 14,36 километара и пружаће се од подручја Кутиливача, гдје се наставља на дионицу Тунел Прењ – Мостар сјевер, до Гнојница, односно привременог споја с магистралним путем М-6.1.
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Колико је ријеч о технички захтјевном пројекту најбоље показује податак да је на само нешто више од 14 километара ауто-пута пројектовано чак шест тунела укупне дужине око 6,6 километара и 11 мостова.
Осим новог тунела Ливач, предвиђени су тунели Т1, Т2, Т3, Т4 и Т5. Најдужи ће бити Т5, чија ће десна цијев бити дуга 2.247 метра, а лијева чак 2.370 метара. На траси је пројектовано и 11 мостова. Најдужи међу њима је мост М4, с објектима дугим око пола километра.
Нови ауто-пут пролазиће источно од Мостара, избјегавајући само урбани центар. Траса обухвата подручја Кутиливача, Врапчића, Мостара, Општина и Гнојница.
На сјеверном дијелу биће изграђена петља Мостар сјевер, преко које ће ауто-пута бити повезана с магистралним путем М17. Предвиђен је и посебни приступни пут од М17 до петље, дуга 2,35 километара.
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На јужном крају ове дионице ауто-пут ће након изласка из тунела Т5 бити привремено повезан с магистралним путем М-6.1. Ту је предвиђена и наплатна станица с девет трака те двије додатне траке за вангабаритна возила.
Пројектанти су, дакле, током припреме једног од посљедњих великих недостајућих дијелова Коридора 5Ц кроз Херцеговину морали прилагођавати трасу низу просторних и техничких ограничења. Најновија измјена код касарне Ливач показује на који начин се покушава превазићи један од њих – помјерањем ауто-пута према брду и градњом потпуно новог тунела дугог до готово 900 метара.
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