Трагедија у Модричи: Погинуо возач, аутомобилом ударио у ограду

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац стар 56 година страдао је у саобраћајној несрећи када је аутомобилом марке "Форд Мондео", ударио у металну ограду.
Несрећа се догодила данас око 16:30 часова у Модричи у Улици Василија Острошког.
Од силине удара, возило се запалио, а аутомобил у потпуности изгорио, а у њему је и 56-годишњи возач, пише Провјерено.
Ускоро опширније.
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