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Трагедија у Модричи: Погинуо возач, аутомобилом ударио у ограду

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07.10.2026 17:36

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Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

Мушкарац стар 56 година страдао је у саобраћајној несрећи када је аутомобилом марке "Форд Мондео", ударио у металну ограду.

Несрећа се догодила данас око 16:30 часова у Модричи у Улици Василија Острошког.

Од силине удара, возило се запалио, а аутомобил у потпуности изгорио, а у њему је и 56-годишњи возач, пише Провјерено.

Ускоро опширније.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Модрича

погинуо возач

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