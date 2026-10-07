Ухапшен мушкарац, у претресу откривена 2,5 килограма дроге

Аутор:АТВ редакција
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Управа полиције МУП-а Тузланског кантона ухапсила је С.М. (35) из Градачца због сумње да се бавио трговином наркотика, а у претресима код њега је пронађено око 2,5 килограма дроге.
Акција је спроведена на подручју Калесије када су полицијски службеници претресли С.М и код њега пронашли три пакетића са спидом, два пакетића марихуане, те 6.320 марака и 5.405 евра.
”По налогу тужилаштва и уз наредбу Општинског суда у Градачцу извршен је претрес куће, викендице, помоћних просторија и возила које користи осумњичени. Том приликом пронађено је више пакета у којима се налазило око 1,6 килограма марихуане и 900 грама спида, три дигиталне ваге и други предмети који се доводе у везу са производњом и прометом дроге”, наводе у МУП-у Тузланског кантона.
Осумњичени С.М. ће након криминалистичке обраде бити предат Кантоналном тужилаштву у Тузли уз извјештај о почињеном кривичном дјелу неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога.
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