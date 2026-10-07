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Ухапшен мушкарац, у претресу откривена 2,5 килограма дроге

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07.10.2026 14:57

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пакетићи дроге који су одузети од С.М.
Фото: МУП Тузлански кантон

Управа полиције МУП-а Тузланског кантона ухапсила је С.М. (35) из Градачца због сумње да се бавио трговином наркотика, а у претресима код њега је пронађено око 2,5 килограма дроге.

Акција је спроведена на подручју Калесије када су полицијски службеници претресли С.М и код њега пронашли три пакетића са спидом, два пакетића марихуане, те 6.320 марака и 5.405 евра.

”По налогу тужилаштва и уз наредбу Општинског суда у Градачцу извршен је претрес куће, викендице, помоћних просторија и возила које користи осумњичени. Том приликом пронађено је више пакета у којима се налазило око 1,6 килограма марихуане и 900 грама спида, три дигиталне ваге и други предмети који се доводе у везу са производњом и прометом дроге”, наводе у МУП-у Тузланског кантона.

новац
новац
МУП Тузлански кантон

Осумњичени С.М. ће након криминалистичке обраде бити предат Кантоналном тужилаштву у Тузли уз извјештај о почињеном кривичном дјелу неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога.

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Тагови :

трговина дрогом

хапшење

Градачац

МУП Тузланског кантона

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