Предложен притвор за Срђана и Дејана Сорајића

Аутор:АТВ редакција
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Окружно јавно тужилаштво у Требињу предложило је притвор за Срђана и Дејана Сорајића који су јуче ухапшени у акцији "Хоризонт".
Из Окружног јавног тужилаштва у Требињу наводе да је за ова лица предложен притвор Окружном суду, због оправдане бојазни да ће поновити кривично дјело недозвољена производња и промет дроге.
Хроника
Срђан и Дејан Сорајић предати Тужилаштву у Требињу
Ријеч је о вишеструким повратницима у вршењу кривичних дјела.
Ова лица су приведена у оквиру полицијске акције "Хоризонт" усмјерене на сузбијање злоупотребе дроге.
Током акције откривено је и заплијењено око пет килограма различите дроге, мобилни телефони, оружје и муниција.
Хроника
У акцији ”Хоризонт” одузето 5,4 килограма дроге, погледајте у чему су је паковали
Акцију су спровели Управа МУП-а Републике Српске за организовани и тешки криминалитет, Полицијска управа Требиње и Жандармерија.
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