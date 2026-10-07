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Предложен притвор за Срђана и Дејана Сорајића

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07.10.2026 12:52

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Привођење у Требињу
Фото: ATV

Окружно јавно тужилаштво у Требињу предложило је притвор за Срђана и Дејана Сорајића који су јуче ухапшени у акцији "Хоризонт".

Из Окружног јавног тужилаштва у Требињу наводе да је за ова лица предложен притвор Окружном суду, због оправдане бојазни да ће поновити кривично дјело недозвољена производња и промет дроге.

Сорајић Хоризонт

Хроника

Срђан и Дејан Сорајић предати Тужилаштву у Требињу

Ријеч је о вишеструким повратницима у вршењу кривичних дјела.

Акција Хоризонт

Ова лица су приведена у оквиру полицијске акције "Хоризонт" усмјерене на сузбијање злоупотребе дроге.

Током акције откривено је и заплијењено око пет килограма различите дроге, мобилни телефони, оружје и муниција.

Акција Хоризонт

Хроника

У акцији ”Хоризонт” одузето 5,4 килограма дроге, погледајте у чему су је паковали

Акцију су спровели Управа МУП-а Републике Српске за организовани и тешки криминалитет, Полицијска управа Требиње и Жандармерија.

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Тагови :

Срђан Сорајић

Дејан Сорајић

Требиње

Акција Хоризонт

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