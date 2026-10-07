Ухапшени у Добоју Владан Булатовић предат ОЈТ

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Црне Горе Владан Булатовић који је ухапшен у Добоју предат је Окружном јавном тужилаштву.
Он је ухапшен у Добоју 6. октобра по међународној Интерполовој потјерници из Њемачке.
С обзиром да је код лица приликом претреса стана који користи пронађена опојна дрога, против истог је ОЈТ достављен извјештај о почињеном Кривичном дјелу "Неовлашћена производња и промет опојних дрога".
О свему је обавијештен дежурни судија Суда БиХ.
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