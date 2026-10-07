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Ухапшени у Добоју Владан Булатовић предат ОЈТ

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07.10.2026 11:28

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Ухапшен Владан Булатовић
Фото: Уступљена фотографија

Држављанин Црне Горе Владан Булатовић који је ухапшен у Добоју предат је Окружном јавном тужилаштву.

Он је ухапшен у Добоју 6. октобра по међународној Интерполовој потјерници из Њемачке.

С обзиром да је код лица приликом претреса стана који користи пронађена опојна дрога, против истог је ОЈТ достављен извјештај о почињеном Кривичном дјелу "Неовлашћена производња и промет опојних дрога".

О свему је обавијештен дежурни судија Суда БиХ.

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Тагови :

хапшење

Ухапшен Владан Булатовић

Интерполова потјерница

ОЈТ Добој

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