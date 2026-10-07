Једно лице тешко повријеђено у судару код Шамца

Аутор:АТВ редакција
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Једно лице тешко је повријеђено у судару два камиона и аутомобила који се јутрос догодио на магистралном путу Шамац-Модрича у мјесту Црквина, саопштено је из ПУ Бијељина.
Тешко је повријеђено лице чији су иницијали В.Ч, које је било сувозач у аутомобилу "ауди" којим је управљао Ј.К.
У саобраћајној незгоди учествовали су и теретно возило "мерцедес" које је возио Д.В. и теретно возило "Ман" са прикључним возилом којим је управљао С.Д.
Саобраћајна незгода догодила се у 5.40 часова, а до 8.40 часова трајала је обустава саобраћаја током увиђаја.
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