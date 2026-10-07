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Тешка несрећа у БиХ: Погинуо малољетник, три особе повријеђене

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07.10.2026 09:51

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Тешка саобраћајна несрећа догодила се синоћ у мјесту Вишћа код Живиница, а живот је изгубио малољетник рођен 2009. године. Још једна особа је тешко повријеђена, док су возач и трећи сапутник задобили лакше повреде.

Како је саопштено из Управе полиције МУП-а Тузланског кантона, несрећа се догодила 6. октобра око 22.15 часова на магистралном путу М-17.1 у Вишћи.

У несрећи је учествовао аутомобил „сеат“, којим је управљао Е. О., рођен 2007. године.

На мјесту несреће погинуо је сапутник рођен 2009. године, а смрт је констатовао дежурни љекар Дома здравља Живинице.

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Други сапутник, рођен 2006. године, задобио је тешке тјелесне повреде које су констатовали љекари Универзитетског клиничког центра Тузла. Возач и трећи сапутник, рођен 2002. године, задобили су лаке тјелесне повреде.

Увиђајем је руководио дежурни тужилац Тужилаштва ТК, док су увиђај обавили полицијски службеници Полицијске станице Живинице и Одјељења криминалистичке полиције Полицијске управе Живинице.

Полиција, по налогу кантоналног тужиоца, наставља рад на документовању ове саобраћајне несреће.

Због увиђаја је саобраћај на дијелу магистралног пута у Вишћи био потпуно обустављен од 22.20 до три часа ујутро, а возила су за то вријеме преусмјеравана на обилазницу.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Живинице

погибија

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