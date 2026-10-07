Зел и Пелег захвалили Додику: Српска међу првима стала уз Израел

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републиканске странке у Израелу Марк Зел захвалио је предсједнику Милораду Додику за подршку Израелу, напоменувши да је након напада Хамаса 7. октобра 2023. године Српска међу првима стала уз Израел.
"Народ Израела је прије три године доживио једно од најмрачнијих јутара у нашој историји, а Република Српска је међу првима стала у Израел и никада се није поколебала", написао је Зел на "Иксу".
Зел је подсјетио да је Палата Републике у Бањалуци синоћ била освијетљена у знак сјећања на израелске жртве и солидарности са израелским народом поводом три године од терористичког напада Хамаса на Израел.
"Хвала Милораду Додику. Хвала Републици Српској. Прави пријатељи се препознају у најтежим тренуцима", закључио је Зел.
Three years ago today, the people of Israel faced the darkest morning in our history. Republika Srpska was among the first to stand with us - and they have never wavered.
Tonight, the government building in Banja Luka is lit up in memory of October 7th. "Sjećamo se" - We remember.
Thank you @MiloradDodik. Thank you Republika Srpska. True friends are known in the hardest moments.— Marc Zell - מארק צל (@GOPIsrael) October 6, 2026
Осим Зела, предсједнику Милораду Додику и Српској захвалила је и амбасадор Израела у БиХ и Албанији Галит Пелег.
"Хвала Милораду Додику, хвала Републици Српској што су увијек уз Израел, нарочито на овај болан дан", написала је Пелегова на "Иксу".
Хамас је 7. октобра 2023. године извршио упад и ракетни напад на израелску територију. Тада је убијено око 1.200 људи у Израелу, а милитанти Хамаса отели су више од 250 Израелаца.
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