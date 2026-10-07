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Зел и Пелег захвалили Додику: Српска међу првима стала уз Израел

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07.10.2026 10:49

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предсједник Републиканске странке у Израелу Марк Зел
Фото: YouTube/printscreen

Предсједник Републиканске странке у Израелу Марк Зел захвалио је предсједнику Милораду Додику за подршку Израелу, напоменувши да је након напада Хамаса 7. октобра 2023. године Српска међу првима стала уз Израел.

"Народ Израела је прије три године доживио једно од најмрачнијих јутара у нашој историји, а Република Српска је међу првима стала у Израел и никада се није поколебала", написао је Зел на "Иксу".

Зел је подсјетио да је Палата Републике у Бањалуци синоћ била освијетљена у знак сјећања на израелске жртве и солидарности са израелским народом поводом три године од терористичког напада Хамаса на Израел.

"Хвала Милораду Додику. Хвала Републици Српској. Прави пријатељи се препознају у најтежим тренуцима", закључио је Зел.

Осим Зела, предсједнику Милораду Додику и Српској захвалила је и амбасадор Израела у БиХ и Албанији Галит Пелег.

"Хвала Милораду Додику, хвала Републици Српској што су увијек уз Израел, нарочито на овај болан дан", написала је Пелегова на "Иксу".

Хамас је 7. октобра 2023. године извршио упад и ракетни напад на израелску територију. Тада је убијено око 1.200 људи у Израелу, а милитанти Хамаса отели су више од 250 Израелаца.

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Тагови :

Марк Зел

Галит Пелег

Израел

Република Српска

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