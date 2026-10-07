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Јасна порука студената из Српске: "Наши генерали нису злочинци"; "Издали сте нас"

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07.10.2026 09:44

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Јасна порука студената из Српске: "Наши генерали нису злочинци"; "Издали сте нас"
Фото: Ustupljena fotografija

Синоћ су се у Бањалуци и Источном Сарајеву појавили транспаренти са порукама "Наши генерали нису злочинци" као одговор студентима из Србије на њихове пароле.

Студенти су на Студентском дому у Палама истакли транспаренте са натписима "Наши генерали нису злочинци".

Српски студенти

Ово је одговор студената, који су, како кажу, реаговали на оне појединце и политичке странке који Републику Српску називају "геноцидном" и српске генерале злочинцима у матици Србији.

Транспарент

Република Српска

"Република Српска није геноцидна": Стигла јасна порука студената Српске

Поред поруке да "Наши генерали нису злочинци", исписано је и порука "Република Српска није геноцидна, издали сте нас".

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Подијели:

Тагови :

студенти

Република Српска

Ратко Младић

Србија

геноцид

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