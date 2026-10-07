Јасна порука студената из Српске: "Наши генерали нису злочинци"; "Издали сте нас"

Аутор:АТВ редакција
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Синоћ су се у Бањалуци и Источном Сарајеву појавили транспаренти са порукама "Наши генерали нису злочинци" као одговор студентима из Србије на њихове пароле.
Студенти су на Студентском дому у Палама истакли транспаренте са натписима "Наши генерали нису злочинци".
Ово је одговор студената, који су, како кажу, реаговали на оне појединце и политичке странке који Републику Српску називају "геноцидном" и српске генерале злочинцима у матици Србији.
Република Српска
"Република Српска није геноцидна": Стигла јасна порука студената Српске
Поред поруке да "Наши генерали нису злочинци", исписано је и порука "Република Српска није геноцидна, издали сте нас".
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