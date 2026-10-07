Има ли промјена: Стигли нови резултати ЦИК-а за Народну скупштину

Аутор:АТВ редакција
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Листа СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске освојила је 201.014 гласова, односно 39,14 одсто, а Покрет "Сигурна Српска" 72.248 гласова или 14,07 одсто, показују ажурирани прелиминарни подаци Централе изборне комисије БиХ /ЦИК/ након 96,63 обрађених бирачких мјеста.
На трећем мјесту је СДС – Воља народа са освојених 61.865 гласова.
ДНС-НПС је освојио 28.504 гласова, Социјалистичка партија Петар Ђокић добила је повјерење 27.919 бирача, Уједињена Српска 27.143, СПС – Горан Слак 23.615, док Листа за правду и ред Небојше Вукановића има 23.597 гласова.
Важећих листића било је 513.586, а укупно неважећих по свим основама 51.798.
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