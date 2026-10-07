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Има ли промјена: Стигли нови резултати ЦИК-а за Народну скупштину

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07.10.2026 08:54

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Има ли промјена: Стигли нови резултати ЦИК-а за Народну скупштину
Фото: АТВ

Листа СНСД-а за Народну скупштину Републике Српске освојила је 201.014 гласова, односно 39,14 одсто, а Покрет "Сигурна Српска" 72.248 гласова или 14,07 одсто, показују ажурирани прелиминарни подаци Централе изборне комисије БиХ /ЦИК/ након 96,63 обрађених бирачких мјеста.

На трећем мјесту је СДС – Воља народа са освојених 61.865 гласова.

ДНС-НПС је освојио 28.504 гласова, Социјалистичка партија Петар Ђокић добила је повјерење 27.919 бирача, Уједињена Српска 27.143, СПС – Горан Слак 23.615, док Листа за правду и ред Небојше Вукановића има 23.597 гласова.

Важећих листића било је 513.586, а укупно неважећих по свим основама 51.798.

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Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

Резултати избора 2026

Избори 2026

СНСД

Коментари (4)

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