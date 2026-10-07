Зашто родитељи одустају од ХПВ вакцине: Струка разбија највеће митове

Аутор:Марија Милановић
Коментари:0
Иако је ХПВ вакцина доступна већ више од три године, интересовање у Републици Српској и даље је испод очекивања. Струка упозорава на бројне дезинформације и страхове родитеља, те апелује на већи одзив.
Три и по године након што је почела вакцинација против хуманог папилома вируса у Републици Српског, свега нешто више од 9.000 грађана, примило је ову вакцину.
Иако је ХПВ један од најчешћих вируса и један од главних узрочника рака грлића материце, интересовање за вакцинацију и даље није на оном нивоу на коме би то стручњаци у области здравства жељели.
Зашто грађани одустају? Чега се то родитељи највише плаше? Како „разбити“ митове о вакцинацији? Нека су од питања на која је одговоре за АТВ дала др Тамара Никићевић, епидемиолог у Институту за јавно здравство Републике Српске.
„Обухват вакцинисаних далеко је од очекиваног. Када узмемо у обзир земље из региона, окружења, али и из свијета, обухвати су много виши него код нас и ту има још много простора“, рекла је др Никићевић.
Подсјећања ради, број примљених доза у овој знатно је мањи у односу на претходну годину. Тако је у овој години број доза 711 у односу на 911 из прошле године.
„Родитељи нису довољно информисани о тој вакцини, много је дезинформација на друштвеним мрежама. Такође, у јавном животу се прича о томе и мислим да је главни узрок подизање током прошле године те старосне границе са 14 на 18. Тако да сада родитељи можда имају више простора да размисле шта са том вакцинацијом, иако се ја и моје колеге не слажемо са тим. Тачно је специфицирано када је најбоље да се прими та вакцина“, поручује др Никићевић.
Како др Никићевић наводи ХПВ инфекција је једна од најчешћих инфекција репродуктивног тракта. Према њеним ријечима чак до 80% мушкараца и жена током живота дође у контакт са овом инфекцијом, а оних 10% код којих постане перзистентна остаје на слузници ткива и може довести до предканцерогених промјена или оних канцерогених, а највећи су узрочник рака грлића материце.
„Ту су и други карциноми, које могу добити и мушкарци и жене попут рака ждријела и усне дупље, карциноми полних органа, задњег дијела дебелог цријева и код мушкарца и жена“, рекла је др Никићевић.
Како др Никићевић највећи страх је од реакције на вакцинацију, те нема разлога за бригу јер није било негативних реакција. Ту су само оток, црвенило или благ бол, а што прати скоро свако вакцинисање. Велики број вакцинисаних, према њеним ријечима реакцију није ни имало.
„Родитељи који желе и које занима вакцинација, долазе, телефонски се информишу и ми смо ту свима на располагању. Најчешће су то мајке и наши разговори знају трајати по 45 минута. Идеално вријеме за вакцинацију јесте од 11 до 14 године“, како каже др Никићевић.
Према њеним ријечима најбољи период за ову вакцинацију јесте горе наведени од 11 до 14 година.
„Међутим ни касније није касно, неке земље имају период за вакцинацију дужи и то до 26. године, али неке и до 30. године, бесплатно, међутим морам нагласити да није иста реакција јер имуни одговор није исти јер се до тог тренутка било у контакту са овом врстом инфекције“, поручуј др Никићевић.
Вакцинишу се и далеко старије особе са преко шездесет година, углавном према препоруци љекара, како наводи докторица.
„Особе које су примиле прву дозу, схватају значај вакцинације и увијек приме и другу дозу, имамо одлагања, али оправдана, уколико се десила трудноћа, нека акутна болест, али се након тога долази и на другу дозу“, говори др Никићевић.
Како др Никићевић говори, данас је популарно разговарати о вакцинацији, а највећи мит од свих јесте изазивање неплодности, зачећа, а од чега родитељи највише страхују.
„Када имате неку младу особу која има неку промјену и на вријеме реагује и излијечи се. Има много младих жена које имају предканцерогена стања или дођу до канцерогеног, а ријеч је од 6.000-7.000 жена на свакодневном нивоу“, говори др Никићевић.
Поред тешког или немогућег зачећа ту су и они трагични исходи, уколико се не реагује на вријеме.
Стручњаци из области медицине се труде, како каже др Никићевић бити активни на свим скуповима, активностима, процесима како би говорили о ХПВ вакцинацији те се данас могу видјети заинтересовани, међу којима је доста младих.
„Вакцинација нам је веома моћно оружје у борби против водећих карцинома у данашње вријеме“, поручила је др Никићевић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
12 ч2
Република Српска
12 ч3
Република Српска
12 ч8
Најновије
Најчитаније
11
05
11
01
10
49
10
47
10
37
Тренутно на програму