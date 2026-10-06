Симовић за АТВ: Игор Додик један од највећих побједника избора

Аутор:АТВ редакција
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Владе Симовић, професор Факултета политичких наука Универзитета у Бањалуци, говорио је у АТВ-овој емисији "Битно" о томе ко су највећи побједници општих избора у Републици Српској.
Највећи добитници избора су несумњиво предсједник СНСД-а Милорад Додик, организациони секретар СНСД-а Игор Додик, кандидат СНСД-а за српског члан Предсједника Жељка Цвијановић и кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић, каже Симовић.
Додао је да су у једној мјери профитирали и предсједник покрета ПСС-а Драшко Станивуковић и предсједник ДНС-а Ненад Нешић.
"Морамо да разумијемо да се господин Игор Додик први пут нашао у изборној трци у Републици Српској која је врло специфичан партијски простор, често и неизвјестан, посебно у ситуацији када имате могућност заокруживања више преференција унутар једне листе", истакао је Симовић.
Нагласио је да је за своје прво појављивање Игор Додик остварио највећи појединачни резултат у Републици Српској.
"Он је до сада био препознатљива јавна личност, али није имао тај политички беграунд и његово прво појављивање је један заиста невјероватно велики резултат у смислу појединачног добитка", рекао је Симовић.
Симовић је закључио да је, у том контексту, несумњиво је да је Игор Додик један од највећих побједника.
"Међутим, Милорад Додик је несумњиво, ако узмете један шири контекст, једну генезу догађаја који су претходили овим изборима, човјек који је несумњиво не само политички феномен већ и политиколошки феномен", рекао је Симовић.
Истакао је да ће Милорад Додик неко чија ће се способност доласка и одржавања на власти изучавати без даљњег.
"Послије побједе Доналда Трампа, који је несумњиво промијенио политике у једној извјесној мјери на глобалном нивоу, Милорад Додик је успио да пронађе некакав канал комуницирања гдје је успио да скине санкције које је имао и пронађе партнере у дијелу америчке администрације", истакао је Симовић.
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Додик: Српска је уз Израел и јеврејски народ
Додао је да је томе је несумњиво помогла и Жељка Цвијановић, која је, како каже, сасвим заслужено добила овај број гласова јер је била јако добар представник српског народа у Предсједништву БиХ и да је заиста њен рад био јако видљив.
Истакао је да су канал који су отворили америчким јавним простором и центрима моћи и људима је омогућио један вид успјеха Милорада Додика, а истовремено су одржани сјајни и моћни односи са Руском Федерацијом и руским предсједником Владимиром Путином.
"Са Кинезима смо остали у коректним односима и пројектима, и оно што је мени лично најважније, једна добра комуникација са Израелом и јеврејском елитом", истакао је Симовић.
Истакао је да је то у коначности резултирало тиме да је јавност препознала једног стабилног лидера и политичку оријентацију и наградила овим изборим резултатом.
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