Додик: Српска је уз Израел и јеврејски народ

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска је уз Израел и јеврејски народ, рекао је предсједник Милорад Додик.
"Сјећамо се жртава терористичког напада Хамаса од 7. октобра 2023. године и стојимо уз Израел и јеврејски народ. Република Српска и српски народ остају уз наше пријатеље, у знак солидарности и подршке њиховом праву да бране своје грађане", написао је Додик.
Палата Републике у Бањалуци вечерас је освијетљена у знак сјећања на израелске жртве и солидарности са израелским народом поводом три године од терористичког напада Хамаса на Израел.
Палата Републике освијетљена је заставама Израела и Српске и натписом "7.10, сјећамо се".
Додик је фотографију освијетљене Палате Републике објавио на Иксу.
Сјећамо се жртава терористичког напада Хамаса од 7. октобра 2023. године и стојимо уз Израел и јеврејски народ. Република Српска и српски народ остају уз наше пријатеље, у знак солидарности и подршке њиховом праву да бране своје грађане. https://t.co/Wh1OBXRRxw— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 6, 2026
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