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Додик: Српска је уз Израел и јеврејски народ

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06.10.2026 20:30

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предсједник СНСД Милорад Додик
Фото: АТВ

Република Српска је уз Израел и јеврејски народ, рекао је предсједник Милорад Додик.

"Сјећамо се жртава терористичког напада Хамаса од 7. октобра 2023. године и стојимо уз Израел и јеврејски народ. Република Српска и српски народ остају уз наше пријатеље, у знак солидарности и подршке њиховом праву да бране своје грађане", написао је Додик.

Палата Републике у Бањалуци вечерас је освијетљена у знак сјећања на израелске жртве и солидарности са израелским народом поводом три године од терористичког напада Хамаса на Израел.

Палата Републике освијетљена је заставама Израела и Српске и натписом "7.10, сјећамо се".

Додик је фотографију освијетљене Палате Републике објавио на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

Израел

Република Српска

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