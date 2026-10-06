Пуцао себи у главу пред женом и дјецом: Погледајте шта је објавио дан прије

Аутор:АТВ редакција
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Георге Молдован, познати молдавски фудбалски судија, извршио је самоубиство пред својом женом и дјецом, јављају локални медији.
Трагедија се догодила 28. септембра, а његова супруга Ирина сада је одлучила да се огласи. Она је говорила о вези у којој су, како каже, контрола и психички притисак постали дио свакодневног живота.
Жена тврди да ју је супруг изоловао од породице и пријатеља, контролисао јој новац, па чак и начин на који се хранила. Каже да је почела да га се плаши и да му је, прије трагедије, рекла да жели да нестане из њеног живота.
Ирина, међутим, негира да је жељела његову смрт и каже да је до посљедњег тренутка покушавала да му спасе живот.
"Да, рекла сам му да желим да нестане из мог живота, али не и да желим да умре, никада нисам жељела његову смрт. То су ствари које је он сам додао. Желим да говорим јер ме оптужују да је умро због мене, али желим да кажем да то није тачно и да му нисам жељела смрт. Напротив, покушавала сам до посљедње секунде да му спасем живот, доводећи у опасност и свој живот и живот своје дјеце", рекла је Ирина Молдован, преноси Унимедиа.
Жена је прекинула ћутање и о дану трагедије.
Георге Молдован дошао је у породично двориште са два букета цвијећа, а ништа у његовом понашању на почетку није јој указивало на оно што ће се догодити. Разговарао је са њом и дјецом, дао јој цвијеће, а затим извадио оружје и запријетио да ће себи одузети живот, прича она.
Ирина тврди да је скочила на њега и више пута покушала да га заустави, чак и по цијену сопственог живота. Мушкарац је два пута пуцао у аутомобил, а затим се, након што је жена поново покушала да му узме оружје, убио.
Дјеца су присуствовала читавој сцени.
"Дана 28. септембра, на дан трагедије, Георге је ушао у двориште, иако није смио. Дошао је са два букета цвијећа и мој отац га је видио. Помислио је некако: 'Можда је дошао да се извини, да се помире', не знам. Поздравио га је и отишао. Мој отац му није рекао апсолутно ништа."
"Он је ушао у двориште, дјеца су изашла да га дочекају, загрлила га, разговарали су. У међувремену сам и ја изашла и апсолутно нисам ни помислила, односно нисам имала како да схватим. Чак сам се смијала, разговарала са њим. Дошао је, дао ми цвијеће, а ја сам га питала: 'Зашто си донио цвијеће?' А он је рекао: 'За тебе', тако ми је одговорио."
"Затим је дао телефон, дао га је нашој ћерки, а ја сам питала: 'Али зашто си јој дао телефон? Хоћеш можда да купиш новији модел?' Мислила сам да се шали. Апсолутно нисам помислила на оно што може да се догоди."
"Онда сам га питала за мајицу, јер је био обучен у мајицу на којој је писало: 'Развод убија, жена убија'. Питала сам га: 'Хоћеш негдје да идеш, на неки митинг? Имаш неке планове?' У том тренутку сам хтјела да се вратим у кућу по торбу или телефон, а он је рекао: 'Чекај!'", свједочи жена.
"Зауставила сам се, окренула и видјела како вади оружје. Држао га је за појасом, извадио је оружје и прислонио га уз главу. Бацила сам се на њега да га зауставим, постоје видео-снимци на којима могу да докажем то, јер нисам жељела да се то догоди. Чак сам довела свој живот у опасност да бих га зауставила. Трудила сам се до посљедње секунде да га зауставим, да то не уради."
"Након што сам скочила на њега да га зауставим, пуцао је два пута у аутомобил, некако, вјерујем са циљем да ме уплаши, да се склоним, да схватим да је заиста опасно."
"Али ја сам и даље била на њему и заустављала га. Чак сам му скинула оружје са главе. Он га је поново прислонио. Тако је било и други пут, а онда је видио да губи контролу над ситуацијом и пуцао је себи у главу. У том тренутку била сам потпуно у шоку, цијела сам се тресла, била сам уплашена. Ћерке су стајале на прагу и гледале читаву сцену."
"Када се то догодило, све сам оставила и брзо отрчала у кућу да позовем 112. Рекла сам: 'Можда, не знам, можда могу да га спасу. Свака секунда је важна.'"
"Дјеца су му пришла, стајала изнад њега и плакала. Сви су почели да плачу и било је тако... веома, веома страшно. Дјеца стоје и гледају такве сцене. Тада је мој отац пришао, врло брзо узео дјевојчице и одвео их у кућу, да их колико-толико смири. Хитна помоћ је стигла, али су, нажалост, рекли да више ништа не могу да ураде, да је крај. Одбијала сам, одбијала сам да повјерујем да је то истина. Одбијала сам да повјерујем да се то заиста догодило. Не, нисам могла да прихватим."
Дан прије трагедије, Молдован је објавио поруку на својој Фејсбук страници у којој је најавио намјеру да себи одузме живот. У снимку је говорио о неслагањима са супругом и тешком периоду кроз који пролази. Тврдио је да је у процесу развода и да је у посљедњој години имао неколико сукоба у породици.
"Желим да вам кажем да су ми све ово вријеме, већ годину дана, говорили ствари попут: 'Желим да умреш, желим да те се ријешим, желим да нестанеш из мог живота, кад бих могла, стрпала бих те у затвор, кад би умро, осјећала бих се боље'. Ове ствари су се помињале веома често. И рекао сам то својим родитељима и тасту и ташти. Ове ствари су достигле границу. Донио сам одлуку, затворио сам се и отишао, створио сам свој живот. Али зато што је она рекла да 'моја срећа зависи од твог одсуства. Кад би нестао, кад би умро, била бих веома срећна'. Зато, пошто сам је још увијек волио, стало ми је до ове дјевојке, желим да је усрећим", пренио је Георге Молдован у снимку објављеном на друштвеним мрежама.
На друштвеним мрежама појавио се снимак на ком се могу видјети посљедњи тренуци живота Георга Молдована.
Види се како стоји испред супруге која у једном тренутку улази у кућу, али се брзим корацима враћа до њега јер је потегао пиштољ.
Тада почиње борба око оружја, а Молдован у једном тренутку успијева да се удаљи од жене и нестаје иза аутомобила. Тада је, како се наводи, пуцао себи у главу, преноси Телеграф.
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