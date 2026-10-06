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Трамп: Проблем у Француској нису школе већ ислам који жели да преузме власт

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06.10.2026 18:00

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Предсједник САД-а Доналд Трамп говори у Овалној соби БИЈеле куће, у срИЈеду, 30. септембра 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Ситуација у Француској није повезана с проблемима у школству, већ у исламу који жели да преузме власт у тој земљи, изјавио је данас председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп.

Он је у објави на својој друштвеној мрежи Истина навео да је таква ситуација посљедица, како тврди, "неконтролисане масовне миграције".

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- Оно што се догађа у Француској није ништа мање него неконтролисана масовна миграција. Ово није питање школа, ово је питање ислама који жели да преузме некада велику земљу - написао је Трамп.

Масовни протести и блокаде ученика и студената широм Француске, изазвани, како демонстранти наводе, лошим условима у образовању и недостатком професора, прерасли су у сукобе с полицијом, хиљаде хапшења и узајамне оптужбе политичких странака.

(Танјуг)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Француска

Протести

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