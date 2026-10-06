Трамп: Проблем у Француској нису школе већ ислам који жели да преузме власт

Аутор:АТВ редакција
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Ситуација у Француској није повезана с проблемима у школству, већ у исламу који жели да преузме власт у тој земљи, изјавио је данас председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп.
Он је у објави на својој друштвеној мрежи Истина навео да је таква ситуација посљедица, како тврди, "неконтролисане масовне миграције".
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- Оно што се догађа у Француској није ништа мање него неконтролисана масовна миграција. Ово није питање школа, ово је питање ислама који жели да преузме некада велику земљу - написао је Трамп.
Масовни протести и блокаде ученика и студената широм Француске, изазвани, како демонстранти наводе, лошим условима у образовању и недостатком професора, прерасли су у сукобе с полицијом, хиљаде хапшења и узајамне оптужбе политичких странака.
(Танјуг)
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