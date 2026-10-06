АфД добио предсједника: Политички преседан у Њемачкој

Аутор:АТВ редакција
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Посланик Алтернативе за Њемачку Тобијас Ројш изабран је за предсједника парламента у покрајини Саксонија-Анхалт.
Ројш је добио већину гласова из новог сазива парламента у Магдебургу, мјесец дана након што је АфД однио побједу на покрајинским изборима, преноси њемачка ДПА.
Он је у парламенту добио 48 гласова од 83, што указује на подршку из странака које су одбијале сарадњу са АФД-ом, највјероватније из Хришћанско-демократске уније (ЦДУ) канцелара Фридриха Мерца.
Странке љевице у Њемачкој изразиле су негодовање због избора Ројша. Хејди Рехинек из странке Љевице у Берлину оцијенила је да је избор Ројша наредни велики корак ка преузимању власти странке коју је оптужила да је "духовни насљедник оних који су државу одвели у најтамније доба".
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