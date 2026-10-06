Logo

АфД добио предсједника: Политички преседан у Њемачкој

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.10.2026 17:19

Коментари:

0
Новоизабрани предсједник покрајинског парламента Тобијас Рауш, у средини, из странке Алтернатива за Немачку (АфД), сједи за говорницом након избора током конститутивне сједнице новоизабраног њемачког савезног парламента Саксоније-Анхалт у Магдебургу, Њемачка, у уторак, 6. октобра 2026.
Фото: Jan Woitas/DPA via AP, Pool / Tanjug

Посланик Алтернативе за Њемачку Тобијас Ројш изабран је за предсједника парламента у покрајини Саксонија-Анхалт.

Ројш је добио већину гласова из новог сазива парламента у Магдебургу, мјесец дана након што је АфД однио побједу на покрајинским изборима, преноси њемачка ДПА.

Он је у парламенту добио 48 гласова од 83, што указује на подршку из странака које су одбијале сарадњу са АФД-ом, највјероватније из Хришћанско-демократске уније (ЦДУ) канцелара Фридриха Мерца.

Странке љевице у Њемачкој изразиле су негодовање због избора Ројша. Хејди Рехинек из странке Љевице у Берлину оцијенила је да је избор Ројша наредни велики корак ка преузимању власти странке коју је оптужила да је "духовни насљедник оних који су државу одвели у најтамније доба".

Полиција Њемачка

Свијет

Скандал тресе Њемачку: Полицајка силовала кћерку своје пријатељице

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Њемачка

Тобијас Ројш

Алтернатива за Њемачку

Коментари (0)

Више из рубрике

полиција Њемачка

Свијет

Скандал тресе Њемачку: Полицајка силовала кћерку своје пријатељице

3 ч

0
Који пасош на свијету највише 'вриједи': Ево на ком мјесту је БиХ

Свијет

Који пасош на свијету највише 'вриједи': Ево на ком мјесту је БиХ

3 ч

1
Полицајци стоје на стражи током протеста против школа са недовољним ресурсима, у Паризу, петак, 2. октобра 2026.

Свијет

Сукоб средњошколаца и полиције током протеста

4 ч

0
Зграда Рајхстага у Берлину са њемачком заставом на ведром плавом небу током дана.

Свијет

Њемачка би до 2045. могла изгубити два милиона становника

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

26

Смртоносни вирус потврђен код зечева у БиХ: Издато упозорење ловцима

20

11

Лото бројеви: Извучена комбинација у 80. колу

20

08

Младић бранио бескућника, па избоден ножем: Ухапшен нападач

19

53

Психолог савјетује како престати вољети некога ко вас не воли

19

53

Ријалити кампања: Кандидати се трудили – свашта се могло видјети и чути

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима