Скандал тресе Њемачку: Полицајка силовала кћерку своје пријатељице

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Бивша њемачка полицајка осуђена је на три године и три мјесеца затвора због силовања дјевојчице (15), сексуалног злостављања малољетнице, наношења тјелесних повреда и посједовања материјала са сексуалним злостављањем дјеце.
Пресуду је 6. октобра изрекао суд у Траунштајну. Оптужена је у потпуности признала кривична дјела која јој се стављају на терет, преноси "Ди Цајт".
Случај је доспио у јавност након што је полицајка оптужена да је у августу 2025. године силовала кћерку своје пријатељице у тоалету ресторана брзе хране. Дјевојчица је тада имала 15 година. Прије напада, оптужена јој је, према оптужници, послала порнографску поруку путем Воцапа.
Према ранијим наводима из истраге, дјевојка је након напада била у стању шока, а случај је изашао на видјело тек неколико недјеља касније, када је партнерка оптужене ступила у контакт са тинејџерком.
Током истраге код оптужене је пронађен велики број датотека са материјалом сексуалног злостављања дјеце. Њемачки истражитељи навели су да су међу њима биле и снимке изузетно бруталног насиља, док су најмлађе жртве на појединим материјалима, према наводима тужилаштва, имале око три године.
Република Српска
"У Српској побиједиле политичке снаге које се залажу за стратешко партнерство са Русијом"
Према једном од извјештаја, код оптужене је пронађено око 2.000 датотека. Поред посједовања таквог материјала, теретила се и за његову дистрибуцију, као и за друга кривична дјела повезана са порнографским садржајем.
На почетку суђења тужилаштво и одбрана постигли су договор о казни. У случају потпуног признања, предвиђена је казна између три и три и по године затвора. Оптужена је признала кривицу, а суд јој је на крају изрекао три године и три мјесеца затвора.
Суђење је највећим дијелом одржано иза затворених врата због заштите приватности жртве и других осјетљивих података.
Жена (55) раније је радила у њемачкој савезној полицији, а према њемачким медијима била је повезана и са елитном јединицом ГСГ 9. Из службе је суспендована након ранијих истрага, а у овом случају се против ње водио поступак због више кривичних дјела.
Тренутно се налази у притвору у Минхену, у мушком дијелу затвора. Њемачки медији наводе да је оптужена рођена као мушкарац и да данас живи као жена. Суд је њене личне и медицинске податке ограничио управо због заштите приватности.
Пресудом у Траунштајну случај је добио судски епилог, али размјере пронађеног материјала остају један од најтежих елемената читавог поступка, преноси Информер.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
17
21
17
19
17
10
17
02
17
01
Тренутно на програму