Logo

Ужас у Турској: Ученица избола осам ђака у школи

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.10.2026 13:18

Коментари:

0
Ужас у Турској: Ученица избола осам ђака у школи

Ученица из друге школе ножем је избола осам ђака у основној школи у истанбулском округу Башакшехир, изјавио је гувернер Истанбула Давут Гул.

Он је новинарима након посјете болници у којој су повријеђени збринути рекао да је петоро ученика лакше повријеђено и да се очекује да ће бити пуштени кућама касније током дана.

Гул је навео да је двоје ђака задржано на лијечену, али да њихове повреде нису опасне по живот.

Једно дијете је на операцији, пренијела је агенција ДПА.

Гувернер је описао нападача као ученицу која живи у истом крају и похађа другу школу. Према његовим ријечима, она је ушла у школу у школској униформи и "неселективно" избола дјецу.

Лист "Хуријет" пише да је ученица приведена и да је у току истрага.

Напад је извршен око 8.40 часова у школи у насељу Кајашехир, јавила је државна новинска агенција Анадолија.

Снимци објављени на друштвеним мрежама приказују амбулантна кола на школском терену и ученике у паници, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Турска

напад ножем

ученица

повријеђени

Школа

Коментари (0)

Више из рубрике

Ученици и чланови француских синдиката марширају током протеста против недовољно опремљених школа у Бордоу, у Француској, у уторак, 6. октобра 2026. године.

Свијет

У Француској више од 5.000 ухапшених током протеста, настава обустављена у 891 школи

46 мин

1
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров током посјете Московском државном институту за међународне односе (МГИМО) поводом почетка школске године, познате као „Дан знања“, у Москви, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.

Свијет

Лавров: Руководство Алијансе увјерило Москву да не спрема напад

50 мин

0
Туча у јерменском Парламенту

Свијет

Туча у јерменском парламенту

53 мин

0
Париз тестирао балистичку ракету без нуклеарне бојеве главе

Свијет

Париз тестирао балистичку ракету без нуклеарне бојеве главе

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

55

Недјеља дјетета: Подршка за дјецу и породице широм Српске

13

52

Чола објавио нови албум, а сада спрема концерте: Први би могао бити у овом граду

13

45

Успостављен саобраћај преко Раче

13

41

Обустава примјене вакцине против туберкулозе у Српској

13

37

Украдено умјетничко дјело Салвадора Далија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима