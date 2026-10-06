Ужас у Турској: Ученица избола осам ђака у школи

Аутор:АТВ редакција
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Ученица из друге школе ножем је избола осам ђака у основној школи у истанбулском округу Башакшехир, изјавио је гувернер Истанбула Давут Гул.
Он је новинарима након посјете болници у којој су повријеђени збринути рекао да је петоро ученика лакше повријеђено и да се очекује да ће бити пуштени кућама касније током дана.
Гул је навео да је двоје ђака задржано на лијечену, али да њихове повреде нису опасне по живот.
Једно дијете је на операцији, пренијела је агенција ДПА.
Гувернер је описао нападача као ученицу која живи у истом крају и похађа другу школу. Према његовим ријечима, она је ушла у школу у школској униформи и "неселективно" избола дјецу.
Лист "Хуријет" пише да је ученица приведена и да је у току истрага.
Напад је извршен око 8.40 часова у школи у насељу Кајашехир, јавила је државна новинска агенција Анадолија.
Снимци објављени на друштвеним мрежама приказују амбулантна кола на школском терену и ученике у паници, преноси Срна.
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