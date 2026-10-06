Туча у јерменском парламенту

Аутор:АТВ редакција
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Сједница јерменске Народне скупштине прекинута је након што је расправа између посланика фракција „Грађански уговор“ и „Јака Јерменија“ прерасла у тучу.
Инциденту у Народној скупштини претходила је расправа посланика Едгара Газарјана и предсједника парламента Рубена Рубињана, преноси Арменпрес.
Газарјан је критиковао рад предсједника парламента и начин одређивања дневног реда, док му је Рубињан искључио микрофон, уз образложење да говори о питањима која нису на дневном реду.
Након међусобних оптужби посланика у сали је дошло до физичког сукоба, након чега је предсједавајућа прогласила паузу.
Mass brawl occurs in Armenia legislature. https://t.co/5wQIhwmPlp— Armenian News-NEWSam (@NEWSam_English) October 6, 2026
По наставку сједнице, Рубињан је упозорио Газарјана да би због понављања ометања рада могао да буде удаљен из сале, најприје на један, а затим на седам дана.
На дневном реду сједнице су одређивање броја чланова истражне комисије која се бави питањима везаним за Јерменску апостолску цркву и измјене Закона о празницима и данима сјећања Републике Јерменије, преноси РТС
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