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Туча у јерменском парламенту

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06.10.2026 13:07

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Туча у јерменском Парламенту
Фото: X/printscreen

Сједница јерменске Народне скупштине прекинута је након што је расправа између посланика фракција „Грађански уговор“ и „Јака Јерменија“ прерасла у тучу.

Инциденту у Народној скупштини претходила је расправа посланика Едгара Газарјана и предсједника парламента Рубена Рубињана, преноси Арменпрес.

Газарјан је критиковао рад предсједника парламента и начин одређивања дневног реда, док му је Рубињан искључио микрофон, уз образложење да говори о питањима која нису на дневном реду.

Након међусобних оптужби посланика у сали је дошло до физичког сукоба, након чега је предсједавајућа прогласила паузу.

По наставку сједнице, Рубињан је упозорио Газарјана да би због понављања ометања рада могао да буде удаљен из сале, најприје на један, а затим на седам дана.

На дневном реду сједнице су одређивање броја чланова истражне комисије која се бави питањима везаним за Јерменску апостолску цркву и измјене Закона о празницима и данима сјећања Републике Јерменије, преноси РТС

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Тагови :

Туча

Сукоб

Јерменија

Парламент

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