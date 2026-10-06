Париз тестирао балистичку ракету без нуклеарне бојеве главе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Француска је тестирала стратешку балистичку ракету "М51.3" без нуклеарне бојеве главе, саопштило је Министарство одбране.
"Прво лансирање стратешке балистичке ракете `М51.3` у верзији `М51` извршено је данас са нуклеарне подморнице опремљене ракетама", наводи се у саопштењу које је пренио лист "20 минута".
Ракета је испаљена из подморнице која је претходно прошла редован процес сервисирања и одржавања.
Из Јелисејске палате саопштено је да је предсједник Емануел Макрон пратио пробно лансирање са фрегате француске морнарице.
Испаљивање је било видљиво са обале департмана Финистер, а становници су могли да чују пригушени звук ракете, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму