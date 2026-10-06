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Париз тестирао балистичку ракету без нуклеарне бојеве главе

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06.10.2026 12:34

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Париз тестирао балистичку ракету без нуклеарне бојеве главе

Француска је тестирала стратешку балистичку ракету "М51.3" без нуклеарне бојеве главе, саопштило је Министарство одбране.

"Прво лансирање стратешке балистичке ракете `М51.3` у верзији `М51` извршено је данас са нуклеарне подморнице опремљене ракетама", наводи се у саопштењу које је пренио лист "20 минута".

Ракета је испаљена из подморнице која је претходно прошла редован процес сервисирања и одржавања.

Из Јелисејске палате саопштено је да је предсједник Емануел Макрон пратио пробно лансирање са фрегате француске морнарице.

Испаљивање је било видљиво са обале департмана Финистер, а становници су могли да чују пригушени звук ракете, преноси Срна.

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Тагови :

Париз

Француска

ракета

нуклеарно оружје

тестирање

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