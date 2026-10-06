Ухапшен Зворничанин: Тукао мајку јер је одбила да плати његову казну!?

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружно јавно тужилаштво у Бијељини затражило је одређивање једномјесечног притвора за А.Е. из Зворника због насиља над својом мајком, коју је давио, те тукао рукама и ногама.
У ОЈТ Бијељина наводе да се А.Е. на терет ставља кривично дјело насиље у породици.
”Постоји основана сумња да је А.Е. 4. октобра у мјесту Челопек код Зворника у породичној кући угрозио тјелесни интегритет своје мајке којој је пришао и објема рукама ухватио за врат и стезао је, усљед чега је изгубила дах и отежано дисала, након чега ју је пустио”, саопштило је ОЈТ Бијељина.
Додају да је А.Е. мајку напао и крајем септембра када ју је молико да плати његову прекршајну казну, што је она одбила.
”Постоји сумња да је тада пришао мајци, ударио је рукама, а потом ногом, те је одгурнуо усљед чега је задобила тјелесне повреде”, наводи се у саопштењу.
Додају да је притвор предложен због бојазни да ће боравком на слободи А.Е. ометати поступак уништавањем доказа и утицајем на свједоке, али и због опасности да ће поновити кривично дјело.
О приједлогу за притвор одлучиваће Основни суд у Зворнику.
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