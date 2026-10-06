Приједорчанин ухапшен по потјерници Интерпола

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Никола К. (37) из Приједора ухапшен је на основу међународне потјернице која je за њим расписана због више кривичних дјела.
Бјегунца су, након двије године скривања, пронашли и ухапсили полицијских службеници ПУ Приједор.
”Ухапшен је Н.К. из Приједора за којим је НЦБ Интерпол Сарајево расписао међународну потјерницу. За њим су расписане и три потјернице основних судова у Градишци и Приједору и распис о трагању ПС Србац. Након хапшења Н.К. је предат у надлежност судске полиције у Приједору”, саопштила је ПУ Приједор.
Како сазнаје АТВ бјегунац се потражује због кривичног дјела преваре, преваре у привредном пословању, крађе, те кривичног дјела злостављање, мучење и друго нељудско и понижавајуће поступање.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму