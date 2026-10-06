Logo

Приједорчанин ухапшен по потјерници Интерпола

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
06.10.2026 12:14

Коментари:

0
лисице на рукама
Фото: АТВ

Никола К. (37) из Приједора ухапшен је на основу међународне потјернице која je за њим расписана због више кривичних дјела.

Бјегунца су, након двије године скривања, пронашли и ухапсили полицијских службеници ПУ Приједор.

”Ухапшен је Н.К. из Приједора за којим је НЦБ Интерпол Сарајево расписао међународну потјерницу. За њим су расписане и три потјернице основних судова у Градишци и Приједору и распис о трагању ПС Србац. Након хапшења Н.К. је предат у надлежност судске полиције у Приједору”, саопштила је ПУ Приједор.

Како сазнаје АТВ бјегунац се потражује због кривичног дјела преваре, преваре у привредном пословању, крађе, те кривичног дјела злостављање, мучење и друго нељудско и понижавајуће поступање.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Међународна потјерница

хапшење

Бјегунац

Интерполова потјерница

Приједор

Коментари (0)

Више из рубрике

Привођење у Требињу

Хроника

Огласила се требињска полиција о великој акцији

3 ч

0
Привођење у Требињу

Хроника

Детаљи акције у Требињу: Пронађени дрога и оружје, више особа приведено

4 ч

0
У Бањалуци је дошло да саобраћајне незгоде у Бањалуци гдје је аутомобил ударио бициклисту.

Хроника

Саобраћајна незгода у Бањалуци, аутомобил ударио бициклисту

4 ч

0
ротација ротације трептачи полиција возило

Хроника

Судар камиона и аута у Шипову, једно лице примљено на УКЦ Српске

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

55

Недјеља дјетета: Подршка за дјецу и породице широм Српске

13

52

Чола објавио нови албум, а сада спрема концерте: Први би могао бити у овом граду

13

45

Успостављен саобраћај преко Раче

13

41

Обустава примјене вакцине против туберкулозе у Српској

13

37

Украдено умјетничко дјело Салвадора Далија

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима