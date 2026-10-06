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Судар камиона и аута у Шипову, једно лице примљено на УКЦ Српске

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06.10.2026 09:17

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ротација ротације трептачи полиција возило
Фото: ATV

На раскрсници улица Карађорђева, Раде Марјанца и Српских бораца у Шипову јуче је, око 6.50 часова, дошло до саобраћајне незгоде у којој су учествовали теретно возило „MAN“ и путнички аутомобил „Fiat“.

Теретним возилом управљало је лице Б.С. из Рибника, док је за воланом „Fiata“ било лице М.М. из Шипова.

У овој саобраћајној незгоди тјелесне повреде задобило је лице М.М, које је упућено на лијечење у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.

Увиђај су обавили полицијски службеници Полицијске станице Шипово, а рад на документовању саобраћајне незгоде је у току, саопштили су из Полицијске управе Мркоњић Град.

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Тагови :

Камион

судар

Шипово

ПУ Мркоњић Град

Полиција

УКЦ Републике Српске

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