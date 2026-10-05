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Трагедија у Тузли: Особа се полила бензином и запалила, након два дана преминула у УКЦ-у

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05.10.2026 20:16

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

У Тузли је 3. октобра у Улици Маршала Тита број 34 пријављен покушај суицида, потврђено је из Оперативног центра МУП-а Тузланског кантона за портал "Аваза".

Према информацијама МУП-а ТК, једна особа се полила бензином и запалила.

Особа је 5. октобра преминула у УКЦ-у Тузла, навели су из Оперативног центра МУП-а ТК.

О догађају је упознат дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, док су службеници ОКП Полицијске управе Тузла подузели потребне радње.

(Аваз)

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Тагови :

трагедија

Самоубиство

Тузла

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