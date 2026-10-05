Трагедија у Тузли: Особа се полила бензином и запалила, након два дана преминула у УКЦ-у

Аутор:АТВ редакција
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У Тузли је 3. октобра у Улици Маршала Тита број 34 пријављен покушај суицида, потврђено је из Оперативног центра МУП-а Тузланског кантона за портал "Аваза".
Према информацијама МУП-а ТК, једна особа се полила бензином и запалила.
Особа је 5. октобра преминула у УКЦ-у Тузла, навели су из Оперативног центра МУП-а ТК.
О догађају је упознат дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона, док су службеници ОКП Полицијске управе Тузла подузели потребне радње.
(Аваз)
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