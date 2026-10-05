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Трагедија у БиХ: Мушкарац погинуо, возач ухапшен

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05.10.2026 19:02

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Трагедија у БиХ: Мушкарац погинуо, возач ухапшен
Фото: АТВ

Осамдесетчетворогодишњи пјешак из Брчког преминуо је од посљедица повреда када га је данас ударило возило, а ухапшен је тридесетпетогодишњи возач из Брчког.

Повријеђени је возилом Хитне помоћи превезен у брчанску болницу, гдје је убрзо подлегао повредама.

Саобраћајна несрећа догодила се у Мостарској улици, на западном излазу, потврдила је портпарол брчанске Полиције Џевида Хукичевић.

Полицијски службеници извршили су увиђај, а возач је осумњичен за тешко кривично дјело против безбједности јавног саобраћаја.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Брчко

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